Caso de abuso sexual en un colegio de Córdoba: padres denuncian que los niños son manipulados

En un nuevo capítulo del escándalo que se desató tras el abuso de un niño con Transtorno del Espectro Autista (TEA) en la escuela Rafaela Sánchez de Caldelari, padres de los alumnos denuncian manipulación a los chicos. Aseguran que el personal directivo los obligó a hacer carteles negando los hechos acusados en los últimos días.

Es que, la institución amaneció con afiches llenos de mensajes escritos por los propios estudiantes, incluso varios de ellos tienen sus nombres. En diálogo con Vía Córdoba, Jorge, el padre del niño abusado, explicó: “Han manipulado a los niños más chicos para que, con nombre y apellido, pongan carteles en la puerta del colegio diciendo que todo lo acontecido es mentira y que solo se dijo para ensuciar a la institución y a los directivos”.

Muchos de los carteles cuentan con los nombres de los menores. Foto: Redacción Vía Córdoba

“Todo esto se ha hecho con conocimiento de la inspectora de zona, que fue quien quedó a cargo del establecimiento educativo y ordenó la creación de estos carteles”, denunció el hombre. Por lo que adelantó que pedirán que la directiva sea removida “porque es culpable también de lo sucedido”.

En los carteles, a los chicos les hicieron decir que los denuncias sobre lo que ocurre en la escuela son mentiras. Foto: Redacción Vía Córdoba

El caso del niño abusado en el colegio cordobés va a la Justicia

Más adelante, Jorge contó que ya hicieron la denuncia penal por los hechos ocurridos y que el próximo lunes se van a presentar como querellantes ante la Justicia “para que todas los directivos sean sancionados como corresponde”. “No pedimos solamente la destitución del colegio, sino que a esta gente se le quite la matrícula y paguen como la Justicia lo vea necesario para que esto no siga sucediendo en otra escuela”

En este sentido, consideró que si los apartan del colegio y los llevan a otro, van a “trasladar el problema a otra institución y a otros papás”.

Cómo continúa su vida el chico con autismo que fue abusado en una escuela de Córdoba

Al ser consultado sobre el presente de su hijo y cómo continúa su vida, el hombre aseguró que el menor “sigue traumado”. “Cuando le manifestamos volver a estudiar, nos pidió por favor que no lo enviáramos a este colegio”, reconoció Jorge.

En tal sentido, valoró que recibieron el contacto del director del Instituto Hijas De María Inmaculada, quien les “brindó su establecimiento y una beca” para el chico. “Así que esta tarde tenemos una reunión para acordar todas la medidas necesarias para que el lunes comience las clases allí”, celebró.