“Brujería” en Talleres: lo que dijo Andrés Fassi y cuál fue su opinión por los días libres al plantel

En la conferencia de prensa en la que tendió puentes para una reconciliación con la AFA, y además de confirmar la fecha de las elecciones en Talleres con él como candidato este 19 de octubre, Andrés Fassi tocó varios aspectos de la marcha deportiva e institucional del club, incluso del lado “esotérico”.

Conferencia de prensa de Andrés Fassi, Presidente de Talleres. Foto: Pedro Castillo / La Voz

Es que dio para hablar la recorrida de un pastor evangélico por el Kempes, para “cortar con la brujería” que al parecer afectaría al equipo Albiazul en su mala racha en el Clasura (sólo ganó un partido de siete que disputó, y está en zona roja del descenso".

Sin esquivar el tema, Fassi expresó: “Puedo decir algo, es impresionante, y de mucho valor y respeto la cantidad de gente que trata de hacer fuerza, oraciones, fuerzas externas, cada uno con sus creencias. Todo eso termina siendo una buena noticia de energía, por que todos quieren que Talleres salga de esto. Y respeto absolutamente a todos".

EL DESCANSO PARA EL PLANTEL DE TALLERES

“Los días de descanso de los jugadores los estipula el cuerpo técnico. Es decisión de Carlos Tevez. El sábado hicieron una muy buena práctica de fútbol, y el lunes entrenaron los lesionados y los que venían con pocos minutos de juego. Tiene que ver con los trabajos psicológicos y emocionales, que a veces no se ven. Confiamos plenamente en Carlos”.

El presidente Andrés Fassi en el entrenamiento junto al entrenador Carlos Tevez. (Pedro Castillo / La Voz)

Y en referencia a la cuestión mental, añadió: “Hemos sumado nuevos equipos para atender la cuestión mental y emocional del plantel. Estamos tomando todas las decisiones necesarias para salir de esta situación”.