Pese a las últimas restricciones provinciales que imposibilitan la circulación noctura y las reuniones sociales, las fiestas clandestinas siguen desarrollándose en Córdoba. En este caso, el evento se realizaba en barrio Boulevares del Horizonte, durante la madrugada del domingo, y los ruidos eran tales que provocaron el reclamo de una vecina.

Según pudo relatar Natalia, vecina del barrio antes mencionado, a Cadena 3, los invitados a la fiesta comenzaron a agredirla verbalmente pero luego la violencia fue creciendo aún más y provocó que termine con heridas en su rostro, y que su auto también se viera dañado.

La mujer asegura que no podía dormir por el fuerte volumen de la música que se reproducía al frente de su casa. Pero cuando se cruzó para pedir que la bajaran recibió una violenta respuesta.

“Eran más de 20 o 30 personas. Primero un chico me empezó a agredir y me pegó una trompada en la cara y el cuerpo. Me voy y llamo a la Policía, y en eso intento meterme al auto porque me lo empezó a romper otra mujer”, relató Natalia Rocca a Cadena 3.

La mujer asegura que fue brutalmente golpeada por los invitados del evento. Cadena 3

Luego, siempre según su versión, el dueño de la casa donde se llevaba el evento clandestino también empezó a golpearla a trompadas hasta tirarla al piso. “Me tiraron una piedra enorme del lado del conductor. Intentaron matarme”, declaró.

La víctima recibió heridas en el tabique y en el cuerpo, además de que su auto Fiat Siena sufriera la rotura de la luneta.

Luego de esta situación, la víctima presentó una denuncia penal para que se investigue el episodio.