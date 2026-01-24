Belgrano venció 2 a 1 a Rosario Central por la fecha 1 del Torneo Apertura

Belgrano visitó a Rosario Central en el siempre difícil estadio Gigante de Arroyito por la fecha 1 del Torneo Apertura 2026. Con una polémica actuación de Yael Falcón Pérez, se llevó la victoria por 2 a 1 con una ráfaga de goles.

El partido entre Belgrano y Rosario Central

La noche comenzó con un espectacular recibimiento de la hinchada Canalla al equipo y un emotivo reconocimiento para Juan Cruz Komar. El exjugador de Talleres alcanzó los 100 partidos en el club y recibió una camiseta especial luego de haber superado tres operaciones de corazón.

MUCHA EMOCIÓN CANALLA: camiseta especial para Juan Cruz Komar y tierno momento en familia.



Ya en materia de fútbol, los dos equipos mostraron energía y Belgrano salió sin temor a ser visitante. La presión inmediata en la mitad de la cancha surtió efecto y permitió aproximaciones al arco de Jeremías Ledesma, además de salidas equivocadas del local.

Sin embargo, el conjunto local también aprovechó los espacios a las espaldas de la defensa. El sector custodiado por Morales fue el más buscado por el equipo de Jorge Almirón.

La más clara para Belgrano llegó en el minuto 37 de la primera etapa, cuando una jugada dejó a Fernández y Rigoni contra una defensa mal parada. Pero el refuerzo no tuvo la precisión necesaria para la devolución de la pelota.

En el transcurso final de la primera etapa, una falta, que tuvo la intervención del VAR, terminó en penal para el local. El pibe Velázquez pisó a Di María dentro del área y el campeón del mundo lo cambió por gol.

PENAL PARA ROSARIO CENTRAL POR FALTA A DI MARÍA. ¿QUÉ TE PARECE?



MASTERCLASS DE ANGELITO, EXPLOSIÓN EN EL GIGANTE Y OVACIÓN: ¡Una belleza como le pegó a la pelota DI MARÍA para el 1-0 de Rosario Central ante Belgrano!

Las falencias en el fondo fueron detectadas por el cuerpo técnico de Belgrano. Por ello, Morales dejó el campo de juego con una tarjeta amarilla y Alcides Benítez fue la única modificación en el entretiempo.

Zielinski recibió la tarjeta roja por parte de Falcón Pérez a raíz de un nuevo reclamo por una falta cerca del banquillo. El enojo con el árbitro de la semifinal con Argentinos Juniors por su actuación en la noche derivó en la expulsión. Más tarde, González Metilli ingresó por Adrián Sánchez a 30 minutos del final.

El reloj corrió y Enzo Copetti y Emanuel Coronel entraron por Alejo Veliz y Alexis Soto en el local. Por su parte, Rigoni, quien mostró calidad pero falta de ritmo y continuidad, salió por Lucas Passerini.

A dos minutos del final, una serie de rebotes dentro del área dieron en los pies de Mallo, quien se anotó en contra y subió el empate en el marcador. Lautaro Gutierrez y Ramiro Hernandes habían ingresado y fueron claves.

MUCHA MALA FORTUNA: Mallo en contra marcó el 1-1 parcial de Belgrano ante Rosario Central.



Con cinco minutos en el terreno de juego, Gutierrez tomó la pelota segundos más tarde y le rompió el arco al seguro Ledesma, quien había tenido un excelente debut. De este modo, Belgrano vuelve a Alberdi con tres puntos.

ROSARIO CENTRAL SACÓ DEL MEDIO Y LAUTARO GUTIÉRREZ MARCÓ UN GOLAZO PARA EL 2-1 DE BELGRANO EN EL GIGANTE.



Cómo llegó Belgrano al partido con Rosario Central

El Pirata llega al encuentro de esta velada con Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez y Alcides Benítez en la lista de convocados. Los tres refuerzos fueron incluidos y también contarían con el arribo de Franco “Mudo” Vázquez, quien se despidió de Cremonese hace unas horas.

Los convocados de Belgrano para el partido con Rosario Central.

Con la salida de Franco Jara del plantel de Ricardo “Ruso” Zielinski, el equipo se vio obligado a abrochar un delantero. En la previa al duelo, anunció la renovación de contrato de Lucas Passerini hasta 2028.

Una prueba de confianza y apuesta por parte de la dirigencia de Luis Fabián Artime. El atacante no volvió de la mejor manera luego de su lesión en la rodilla, pero en 2026 espera recuperar su versión del “intendente del gol”,que tanta falta hizo la temporada anterior.

Cómo recibió Rosario Central a Belgrano

El Canalla tiene a Jorge Almirón como nuevo entrenador del equipo liderado por el campeón del mundo, Ángel Di María. Pero una de las bajas más importantes en el equipo fue la salida de Ignacio Malcorra hacia Independiente.

Rosario Central recibe a Belgrano con estos jugadores convocados.

Con la obligación de mostrarse protagonista tras la rápida eliminación ante Estudiantes y el trofeo que se le entregó por liderar la tabla anual, Central pone toda la carne en el asador. Jeremías Ledesma, Gastón Ávila, Vicente Pizarro y Alexis Soto fueron sus refuerzos en lo que va de este mercado de pases 2026.

Belgrano vs Rosario Central: formaciones

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Facundo Mallo, Ignacio Ovando y Alexis Soto; Enzo Giménez, Franco Ibarra, Vicente Pizarro y Agustín Sández; y Ángel Di María, Jaminton Campaz; Alejo Veliz. DT: Jorge Almirón.

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado y Federico Ricca; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Santiago Longo y Juan Velázquez; Lucas Zelarayán; Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.