El penal que desató la furia de Belgrano y Ángel Di María cambió por gol para Rosario Central

El debut en el Torneo Apertura 2026 dejó un sabor amargo para Belgrano en su visita al Gigante de Arroyito. El Pirata recibió un gol de Ángel Di María por una decisión arbitral que generó indignación en el bando celeste.

El penal que desató la furia de Belgrano y Ángel Di María cambió por gol

La jugada ocurrió a los 43 minutos, cuando “Fideo” recibió un contacto de Juan Velázquez dentro del área. Inicialmente, el árbitro Yael Falcón Pérez había señalado falta fuera del área, pero el VAR lo llamó para revisar la acción.

PENAL PARA ROSARIO CENTRAL POR FALTA A DI MARÍA. ¿QUÉ TE PARECE?



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/dfeVHkwlnv — SportsCenter (@SC_ESPN) January 25, 2026

Tras varios segundos de análisis, el juez cambió su decisión y sancionó la pena máxima. Di María, con su frialdad, se hizo cargo de la ejecución y convirtió el primer gol de la velada.

A ÉL SE LO HICIERON Y ÉL LO EJECUTÓ COMO UN CRACK: gol de penal de Angelito Di María para el 1-0 de Rosario Central ante Belgrano.



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/i45ddl0exM — SportsCenter (@SC_ESPN) January 25, 2026

Desde el banco y los televisores piratas, la bronca fue inmediata. El entrenador Ricardo Zielinski no ocultó su disgusto y terminó expulsado al inicio del segundo tiempo por reclamos constantes al árbitro.