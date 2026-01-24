Vía Córdoba / Video

El penal que desató la furia de Belgrano y Ángel Di María cambió por gol para Rosario Central

El video con la falta de Juan Velázquez al “Fideo”, quien anotó el 1 a 0 en el Gigante de Arroyito.

Redacción Vía Córdoba
24 de enero de 2026,

Belgrano visitó a Rosario Central por la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional 2026. (Fotobaires)

El debut en el Torneo Apertura 2026 dejó un sabor amargo para Belgrano en su visita al Gigante de Arroyito. El Pirata recibió un gol de Ángel Di María por una decisión arbitral que generó indignación en el bando celeste.

La jugada ocurrió a los 43 minutos, cuando “Fideo” recibió un contacto de Juan Velázquez dentro del área. Inicialmente, el árbitro Yael Falcón Pérez había señalado falta fuera del área, pero el VAR lo llamó para revisar la acción.

Tras varios segundos de análisis, el juez cambió su decisión y sancionó la pena máxima. Di María, con su frialdad, se hizo cargo de la ejecución y convirtió el primer gol de la velada.

Desde el banco y los televisores piratas, la bronca fue inmediata. El entrenador Ricardo Zielinski no ocultó su disgusto y terminó expulsado al inicio del segundo tiempo por reclamos constantes al árbitro.

