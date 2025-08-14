Belgrano va por más en Mar del Plata: cómo forma y lista de concentrados

Un Belgrano ilusionado en los dos frentes de este semestre, apunta a dar otro paso este viernes en Mar del Plata, donde a las 15.30 visitará a Aldosivi por la quinta fecha del Clausura. Y con la salida de Mariano Troilo como cambio obligado.

Mariano Troilo, pretendido por el Pisa de Italia (prensa Belgrano).

El zaguero central está a punto de ser anunciado como nuevo jugador del Parma de Italia, por lo que no viajó junto al plantel Celeste. Entra Adrián Spörle, ex Independiente de Avellaneda en su debut como titular.

📋 #CitadosBelgrano | Estos son los convocados para enfrentar a Aldosivi, por la fecha 5️⃣ del Clausura.#DaleBelgrano 🏴‍☠️ pic.twitter.com/tdfRhijFLb — Belgrano (@Belgrano) August 15, 2025

De este modo, Ricardo Zielinski pondrá en cancha a Tiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Federico Ricca y Spörle; Gabriel Compagnucci, Santiago Longo y Rodrigo Saravia; Lucas Zelarayán; Nicolás Fernández y Franco Jara.

ASÍ LO ESPERA ALDOSIVI

En el último puesto de la Zona A del torneo con apenas dos puntos, Aldosivi sería además uno de los equipos que perdería la categoría por tabla anual, rival directo de Talleres.

Triunfazo de Belgrano en el Gigante de Alberdi ente Aldosivi. Foto Javier Ferreyra

Ante Belgrano formaría con Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Tomás Kummer, Gonzalo Mottes e Ignacio Guerrico; Federico Gino y Roberto Bochi; Tiago Serrago, Justo Giani y Ayrton Preciado; Tobías Cervera.