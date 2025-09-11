Belgrano sacudió Alberdi con otro recibimiento estruendoso y el homenaje al “Chino” Zelarayán

El reencuentro de Belgrano con su gente fue con tribunas colmadas y la expectativa, además de volver al triunfo en Liga Profesional frente a San Martín de San Juan, del cruce con Newell’s el próximo miércoles por cuartos de Copa Argentina.

Y un condimento más para los hinchas Celestes: el reconocimiento a Lucas Zelarayán por los 100 partidos con la camiseta de Belgrano, que cumplió en la visita a Defensa y Justicia, previo al receso por Eliminatorias.

¡ALBERDI SIEMPRE ES UNA FIESTA! Espectacular recibimiento en Córdoba para Belgrano vs. San Martín (SJ).



Sin el “Chino” Zelarayán en cancha, Santiago Longo portó la cinta de capitán. El volante llevó el brazalete tras la salida de Pablo Vegetti hasta que Juan Cruz Real se lo retiró. Con la llegada de Zelarayán y Franco Jara la capitanía fue para ellos.

POR QUÉ NO JUGÓ EL CHINO ZELARAYÁN EN BELGRANO

Lucas Zelarayan fue convocado por la selección de Armenia para la doble fecha de Eliminatorias Uefa, para lo que fue derrota por goleada contra Portugal y victoria frente a Irlanda, ambos como local.

Lucas Zelarayán, capitán de Belgrano, recibiendo un homenaje del club por sus 100 partidos. (José Gabriel Hernández / La Voz)

El “Chino” fue titular en los dos encuentros, reemplazado a poco del final en ambos. Y volvió a país con poco margen para ser tenido en cuenta por Ricardo Zielinski de cara al cruce con San Martín de San Juan. Sí estará frente a Newell’s por Copa Argentina, el miércoles 17 de septiembre en Villa Mercedes (San Luis).