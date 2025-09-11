Belgrano recibe a San Martín por la fecha 8 del Clausura: hora, TV y probables formaciones

En lo que será la reanudación del Clausura de la Liga Profesional, este jueves a las 20 Belgrano recibirá a San Martín de San Juan por la fecha 8. El Pirata buscará volver al triunfo después de tres fechas en la que acumula dos derrotas seguidas y un empate. Dirigirá el polémico Andrés Merlos y televisa Espn.

Este partido será observado por Talleres, que está en zona de descenso, ya que el equipo cuyano está último en la tabla anual y en la de promedios. Un triunfo del Pirata favorece a las aspiraciones de la T.

CÓMO LLEGA BELGRANO AL PARTIDO ANTE SAN MARTÍN DE SAN JUAN

El equipo de Ricardo Zielinski quiere volver a sumar de a tres para no seguir perdiendo terreno en la lucha por ingresar entre los ocho primeros y para llegar con el ánimo bien arriba al juego del miércoles 17, a las 18 ante Newell’s, en San Luis, por los cuartos de final de Copa Argentina.

El abrazo de Gabriel Compagnucci a Franco Jara que convirtió de penal para Belgrano ante Defensa y Justicia

Para este juego ante los sanjuaninos no tendrá a Lucas Zelarayán que viajó a jugar Eliminatorias Europeas con la Selección de Armenia ante Portugal el jueves pasado y, ante Irlanda, el martes.

Ricardo Zielinski luego del entrenamiento de Belgrano en Villa EsquiúFoto: Pedro Castillo / La Voz

Volverá al equipo titular Lisandro López luego de cumplir con la fecha de suspensión por su expulsión en la derrota celeste ante Central Córdoba de Santiago del Estero.

CÓMO LLEGA SAN MARTÍN AL PARTIDO ANTE BELGRANO

El equipo dirigido por Leandro Romagnoli sumó 17 puntos en el año y ocupa el último lugar en la tabla anual. Lo mismo le ocurre con la de los promedios y tiene el riesgo de perder la categoría.

Talleres vs. San Martín de San Juan Foto: Pedro Castillo / La Voz

Los cuyanos tienen varias incógnitas en la formación que dispondría el entrenador para visitar a los cordobeses en el estadio Julio César Villagra de barrio Alberdi.

PROBABLES FORMACIONES DE BELGRANO Y SAN MARTÍN DE SAN JUAN

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López y Federico Ricca; Gabriel Compagnucci, Santiago Longo, Rodrigo Saravia y Julián Mavilla; Nicolás Fernández y Franco Jara. DT: Ricardo Zielinski.

San Martín (SJ): Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Rodrigo Cáseres, Luciano Recalde y Lucas Diarte; Sebastián Jaurena y Nicolás Watson; Horacio Tijanovich, Sebastián González y Santiago Salle; Ignacio Puch.

DT: Leandro Romagnoli.

Hora: 20

TV: ESPN.

Estadio: Julio Villagra (Belgrano).

Árbitro: Andrés Merlos.

VAR: Nicolás Lamolina.