Belgrano piensa en cómo reemplazar al Chino Zelarayán y rearmar defensa para Estudiantes

Los ecos del clásico empatado sin goles ante Talleres se van apagando. En Belgrano ya piensan en Estudiantes, el sábado a las 21, en el Gigante de Alberdi por la fecha 12 del Clausura de la Liga Profesional.

Para ese juego, el DT Ricardo Zielinski deberá apelar a su ingenio ya que tendrá bajas en defensa por lesión y no contará con su mejor jugador: Lucas Zelarayán, quien fue la figura del último cotejo.

EN BELGRANO PIENSAN EN EL REEMPLAZO DE ZELARAYÁN Y EN LA DEFENSA

Para el Ruso Zielinski, el armado del equipo para recibir al Pincharrata en el Julio César Villagra es todo un desafío. La ausencia anunciada de Zelarayán por su convocatoria a la Selección de Armenia que se juega su clasificación al Mundial 2026, ante Hungría e Irlanda, en esta fecha Fifa es un gran inconveniente. Evidentemente la falta del Chino se va a sentir en el andamiaje Celeste.

Partido Talleres Belgrano en el Kempes por fecha de la LFP. (Javier Ferreyra / La Voz)

Es una incógnita saber cómo resolverá Zielinski la ausencia del talentoso volante. Pero ante esta falta del capitán del Pirata se le suman los defensores lesionados.

Es que, ante Talleres, Adrián Spörle y Elías López, ambos laterales, sufrieron problemas físicos. A ellos se les suma Gabriel Ricca quien arrastra una dolencia muscular y Alexis Maldonado, quien se perdió el clásico también afectado por una lesión.

Ante ese panorama, Zielinski y su cuerpo técnico deberán solucionar y rearmar defensa. Y también apelar a un esquema o a algún jugador que supla en calidad al Chino Zelarayán. ¿Podrá?