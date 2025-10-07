Talleres, Belgrano e Instituto no conforman, pero el cero les sumó en las tablas

El Talleres-Belgrano en el Kempes con 0 a 0, y el empate con marcador en blanco de Instituto en su visita a San Martín de San Juan, no dejaron conformes a sus hinchas. De todos modos, les permite a los tres sumar otra fecha sin derrotas en el Clausura, expectantes incluso a la chance de ingresar al lote de octavos de final, más allá de que para la T la pelea es otra: por la permanencia.
Talleres debía sumar porque Aldosivi ganó en Santa Fe y se había acercado a dos puntos en la tabla anual. Mientras que Instituto en San Juan igualó con el Verdinegro y lo dejó último en las dos tablas que determina descenso.
Los dirigidos por Carlos Tevez acumulan cuatro fechas sin perder, con los empates ante el “Pirata”, Tigre y Rosario Central, y la victoria sobre Sarmiento. En esta remontada basa su intención de eludir la zona de descenso. Y aunque el empate con Belgrano no es dejó a pleno a la multitud que lo alentó, estiró la racha cotra su clásico rival, a casi 20 años sin derrotas (desde el 2006).
Belgrano a su vez se llevó un punto, que podrían haber sido los tres, con todo el estadio en contra y ante un rival que cargaba con la mayor urgencia. Y se mantiene a un punto del último que entra a octavos de final, Argentinos Juniors.
Desde el híbrido 0 a 0 con San Martín en Alberdi, el “Pirata” remontó con los triunfos sobre Newell’s, por Copa Argentina y el Clausura, y sumó otra fecha sin perder, en la riesgosa visita a Barracas.
INSTITUTO Y SU RACHA
“No merecimos los tres puntos”, se sinceró Daniel Oldrá tras el 0 a 0 en San Juan, en la ventosa tarde con calor agobiante. En la misma sintonía, el capitán Fernando Alarcón asumió que con empates no alacanzará para entrar al octavos, del que están a un punto de distancia.
Lo cierto es que la Gloria hilvanó cinco fechas sin caídas, con empates contra Independiente, Godoy Cruz, Lanús y San Martín, más la victoria sobre Argentinos, que le valieron situarse a un punto de Gimnasia, el último de los que entra al lote de los ocho, con 13 unidades en la Zona B. Y Talleres aparece a dos.