Talleres, Belgrano e Instituto no conforman, pero el cero les sumó en las tablas

El Talleres-Belgrano en el Kempes con 0 a 0, y el empate con marcador en blanco de Instituto en su visita a San Martín de San Juan, no dejaron conformes a sus hinchas. De todos modos, les permite a los tres sumar otra fecha sin derrotas en el Clausura, expectantes incluso a la chance de ingresar al lote de octavos de final, más allá de que para la T la pelea es otra: por la permanencia.

Talleres debía sumar porque Aldosivi ganó en Santa Fe y se había acercado a dos puntos en la tabla anual. Mientras que Instituto en San Juan igualó con el Verdinegro y lo dejó último en las dos tablas que determina descenso.

Talleres y Belgrano empataron sin goles en el Kémpes Ramiro Pereyra/ La Voz

Los dirigidos por Carlos Tevez acumulan cuatro fechas sin perder, con los empates ante el “Pirata”, Tigre y Rosario Central, y la victoria sobre Sarmiento. En esta remontada basa su intención de eludir la zona de descenso. Y aunque el empate con Belgrano no es dejó a pleno a la multitud que lo alentó, estiró la racha cotra su clásico rival, a casi 20 años sin derrotas (desde el 2006).

Talleres y Belgrano empataron sin goles en el Kémpes Ramiro Pereyra/ La Voz

Belgrano a su vez se llevó un punto, que podrían haber sido los tres, con todo el estadio en contra y ante un rival que cargaba con la mayor urgencia. Y se mantiene a un punto del último que entra a octavos de final, Argentinos Juniors.

Talleres ante Belgrano, en el clásico de la fecha 11. (Prensa Belgrano).

Desde el híbrido 0 a 0 con San Martín en Alberdi, el “Pirata” remontó con los triunfos sobre Newell’s, por Copa Argentina y el Clausura, y sumó otra fecha sin perder, en la riesgosa visita a Barracas.

INSTITUTO Y SU RACHA

“No merecimos los tres puntos”, se sinceró Daniel Oldrá tras el 0 a 0 en San Juan, en la ventosa tarde con calor agobiante. En la misma sintonía, el capitán Fernando Alarcón asumió que con empates no alacanzará para entrar al octavos, del que están a un punto de distancia.

Instituto en San Juan ante San Martín por la fecha 11 del Clausura

Lo cierto es que la Gloria hilvanó cinco fechas sin caídas, con empates contra Independiente, Godoy Cruz, Lanús y San Martín, más la victoria sobre Argentinos, que le valieron situarse a un punto de Gimnasia, el último de los que entra al lote de los ocho, con 13 unidades en la Zona B. Y Talleres aparece a dos.