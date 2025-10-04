En el partido correspondiente a la fecha 11 del torneo Clausura de la Liga Profesional en San Juan, entre San Martín e Instituto que empataron sin goles, hubo poco para rescatar en un partido que fue accidentado en el primer tiempo y más fluido en el segundo.

La igualdad repartió puntos en dos equipos que necesitaban un triunfo. Los sanjuaninos, para tratar de sumar y tomar aire por la permanencia, lucha en la que también está Talleres y, los cordobeses, para buscar alcanzar la línea de los ocho primeros y pasar a los play offs.

¿CÓMO QUEDÓ EN LA TABLA Y LO QUE VIENE PARA INSTITUTO?

El empate en San Juan le dejó un gusto a poco a Instituto. Con el punto sumado llegó a 12 unidades y quedó en el puesto 10 de la tabla de la Zona B. A uno de Gimnasia, el octavo que es el último que clasifica.

Luca Klimowicz, quien fue titular en Instituto ante San Martín, lucha contra los defensores locales

En la agenda albirroja se viene Atlético Tucumán por la fecha 12. El partido está programado para el domingo 12 de octubre, a las 16.45 en el estadio Monumental Juan Domingo Perón.

Por la fecha 13, en día y horario a definir, visitará al durísimo Deportivo Riestra. Y, por la 14, recibirá a Rosario Central en Alta Córdoba.