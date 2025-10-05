Belgrano: el “Ruso” Zielinski, de la zozobra por los cambios al “estuvimos más cerca del triunfo”

En un clásico sin goles, pero con emociones al final, cuando ambos pudieron haber dado un golpe de nocaut, Belgrano terminó apretado por Talleres porque se lesionó el lateral Elías López y no le quedaban más cambios. Aún así, Ricardo Zielinski opinó: “Estuvimos más cerca del triunfo”.

“Manejamos la pelota, el primer tiempo no me gustó tanto. Me gustó el segundo tiempo del equipo. Esperábamos ganar", afirmó el entenador Celeste.

“Ninguno de los dos lo quiso perder, pero los que estuvimos más cerca del triunfo fuimos nosotros. Hicimos méritos para ganarlo. Estuvimos más cerca“, insistió el “Ruso”.

Talleres ante Belgrano, en el clásico de la fecha 11. (Prensa Belgrano).

En cuanto al cruce de palabras con Lucas Zelarayán al final del partido, cuando se lesionó López y no había más ventanas para modificaciones, el DT opinó: “Fue algo normal, intentamos controlar a Talleres, los cambios estuvieron correctos”.

MÁS FRASES DEL TÉCNICO DE BELGRANO

“Siento que estuvimos más cerca nosotros y que nos faltó un poco de tranquilidad en los últimos metros”.

“Lo veo bien al equipo, creo que estamos bien en el juego, que merecimos mejores resultados en los últimos partidos”.

“Para el partido que viene no vamos a tener a Zelarayán porque se va a su selección. Intentaremos lo mejor”.