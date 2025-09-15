Vía Córdoba / Copa Argentina

Belgrano, furor por Copa Argentina: se agotaron las populares y cuántas entradas vendió

Hubo colas desde temprana hora en Alberdi. El “Pirata” juega en San Luis ante Newell’s este miércoles, por cuartos de final.

Jorge Nahúm
Jorge Nahúm

15 de septiembre de 2025,

Los hinchas de Belgrano barrieron con la venta de entradas para este miércoles ante Newell's (Pedro Castillo / La Voz)

Belgrano se juega el pase a semifinales de Copa Argentina y una multitud lo acompañará una vez más en San Luis. Este lunes salieron a la venta las entradas para el duelo de este miércoles con Newell’s en Villa Mercedes, y ya se agotaron las populares, superando los 10 mil boletos cortados.

A las 8 de la mañana ya se registraban largas filas sobre calle Arturo Orgaz, con cientos de hinchas celestes esperando asegurar un lugar e el estadio La Pedrera, donde Belgrano contará con 16 mil ubicaciones. Este lunes se vendieron 10.500 localidades.

Comienza la venta de entradas de Belgrano para Copa Argentina. (Pedro Castillo / La Voz)

La venta de plateas sigue este martes, de 11 a 18, ya para público en general después de la prioridad que tuvieron los socios. El valor de la platea este es de 60 mil pesos.

Comienza la venta de entradas de Belgrano para Copa Argentina. (Pedro Castillo / La Voz)

CÓMO INGRESARÁN LOS HINCHAS DE BELGRANO AL ESTADIO

Para ingresar al estadio La Pedrera, los espectadores deberán presentar exclusivamente el ticket físico. La hinchada de Belgrano entra por el ingreso 1, sobre el Boulevard Las Palmeras (Platea Este y Popular Sur). El estacionamiento será también por el ingreso 1, hacia la derecha.

Venta de entradas para la copa Argentina en Villa Mercedes. Pedro Castillo /La Voz

Villa Mercedes, escenario del encuentro, se encuentra a 350 kilómetros de la Ciudad de Córdoba. Y Belgrano ya jugó en esa ciudad en esta edición de la copa, con victoria sobre Defensores de Belgrano por los 16avos.

