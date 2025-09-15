Belgrano, furor por Copa Argentina: se agotaron las populares y cuántas entradas vendió

Belgrano se juega el pase a semifinales de Copa Argentina y una multitud lo acompañará una vez más en San Luis. Este lunes salieron a la venta las entradas para el duelo de este miércoles con Newell’s en Villa Mercedes, y ya se agotaron las populares, superando los 10 mil boletos cortados.

A las 8 de la mañana ya se registraban largas filas sobre calle Arturo Orgaz, con cientos de hinchas celestes esperando asegurar un lugar e el estadio La Pedrera, donde Belgrano contará con 16 mil ubicaciones. Este lunes se vendieron 10.500 localidades.

COPAMOS EN TODAS LAS CANCHAS



Más de 10.500 entradas vendidas para alentar a #Belgrano en los Cuartos de Copa Argentina.



¡Nos vemos en San Luis, Piratas! pic.twitter.com/nr2aK5iCbz — Belgrano (@Belgrano) September 15, 2025

Comienza la venta de entradas de Belgrano para Copa Argentina. (Pedro Castillo / La Voz)

La venta de plateas sigue este martes, de 11 a 18, ya para público en general después de la prioridad que tuvieron los socios. El valor de la platea este es de 60 mil pesos.

Comienza la venta de entradas de Belgrano para Copa Argentina. (Pedro Castillo / La Voz)

CÓMO INGRESARÁN LOS HINCHAS DE BELGRANO AL ESTADIO

Para ingresar al estadio La Pedrera, los espectadores deberán presentar exclusivamente el ticket físico. La hinchada de Belgrano entra por el ingreso 1, sobre el Boulevard Las Palmeras (Platea Este y Popular Sur). El estacionamiento será también por el ingreso 1, hacia la derecha.

Venta de entradas para la copa Argentina en Villa Mercedes. Pedro Castillo /La Voz

Villa Mercedes, escenario del encuentro, se encuentra a 350 kilómetros de la Ciudad de Córdoba. Y Belgrano ya jugó en esa ciudad en esta edición de la copa, con victoria sobre Defensores de Belgrano por los 16avos.