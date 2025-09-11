Belgrano cambió rápido el chip y ya se enfoca en Newell’s: “Nos jugamos todo”

Para Belgrano el principal objetivo del semestre es la Copa Argentina. Lo era antes del compromiso con San Martín de San Juan por el Clausura, y más todavía por tras el deshabrido empate 0 a 0 con el Verdinegro en el Gigante, que lo mantiene lejos de los puestos de vanguardia.

Así lo interpretó Lisandro López, quien purgó la fecha de suspensión y volvió a darle solidez a la última línea Celeste. “Nos vamos con el sabor amargo total”, admitió el zaguero.

De todos modos, el experimentado defensor rescató: “Estuvimos dos semanas para intentar corregir los errores, lo hablamos que nos hacían goles y pudimos quedarnos con el arco en cero“.

Belgrano recibió a San Martín de San Juan en el Gigante de Alberdi. (José Gabriel Hernández / La Voz)

“Nos falta. Hablé, lo hablamos, hace falta constancia. Tuvimos un muy buen arranque pero para meternos entre los ocho y pelear en la Copa Argentina, debemos ser constantes, y hace falta más trabajo”, añadió el “Licha”.

BELGRANO, POR LA CLASIFICACIÓN EN COPA ARGENTINA

“El miércoles nos jugamos otra final”, afirmó Lisandro López sobre el cruce con Newell’s por cuartos de final de Copa Argentina, en Villa Mercedes (San Luis).

“Nos jugamos todos el miércoles. La gente está recontra ilusiona, como nosotros, estamos igual y confío en este equipo, en este grupo. Hay que volver a lo que ya hicimos, lo demostramos, no es que no lo hicimos", puntualizó.