Así quedó el fíxture para Instituto, con clásico ante Talleres y Estudiantes de Río Cuarto en Interzonal

Instituto, que competirá en la Zona A del Apertura, debutará en Alta Córdoba en el último fin de semana de enero, frente a Vélez. Y en marzo, clásico ante Talleres y se cruzará en el Interzonal con el flamante ascendido Estudiantes, en Río Cuarto.
Por la fecha 10, habrá clásico con Talleres, en el Kempes. Y un par de fechas antes al Albirrojo le tocará trasladarse al “Imperio del Sur”, para enfrentar a Estudiantes.
En su zona la Gloria competirá con Talleres, Boca, Independiente, San Lorenzo, Deportivo Riestra, Talleres, Platense, Vélez, Estudiantes, Gimnasia y Esgrima de Mendoza, Lanús, Newell’s, Defensa y Justicia, Central Córdoba y Unión. Y por el otro Interzonal irá a Tucumán contra Atlético, por la sexta fecha.
LOS RIVALES DE INSTITUTO, FECHA POR FECHA
Fecha 1 (fin de semana del 25/01)
Instituto – Vélez
Fecha 2 (semana del 28/01)
Platense – Instituto
Fecha 3 (fin de semana del 01/02)
Instituto – Lanús
Fecha 4 (fin de semana del 08/02)
Gimnasia (Mza.) – Instituto
Fecha 5 (fin de semana del 15/02)
Instituto – Central Córdoba
Fecha 6 (Interzonal – fin de semana del 22/02)
Instituto – Atlético Tucumán
Fecha 7 (semana del 25/02)
San Lorenzo – Instituto
Fecha 8 (fin de semana del 01/03)
Instituto – Unión
Fecha 9 (fin de semana del 08/03)
Estudiantes (Río Cuarto) – Instituto
Fecha 10 (semana del 11/03)
Talleres – Instituto
Fecha 11 (Fin de semana del 15/03)
Instituto – Independiente
Fecha 12 (Fin de semana del 22/03)
Boca – Instituto
Fecha 13 (Fin de semana del 05/04)
Instituto – Defensa y Justicia
Fecha 14 (Fin de semana del 12/04)
Deportivo Riestra – Instituto
Fecha 15 (Fin de semana del 19/04)
Instituto – Estudiantes
Fecha 16 (Fin de semana del 26/04)
Newell’s – Instituto