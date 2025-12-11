Así quedó el fíxture para Instituto, con clásico ante Talleres y Estudiantes de Río Cuarto en Interzonal

Instituto, que competirá en la Zona A del Apertura, debutará en Alta Córdoba en el último fin de semana de enero, frente a Vélez. Y en marzo, clásico ante Talleres y se cruzará en el Interzonal con el flamante ascendido Estudiantes, en Río Cuarto.

Por la fecha 10, habrá clásico con Talleres, en el Kempes. Y un par de fechas antes al Albirrojo le tocará trasladarse al “Imperio del Sur”, para enfrentar a Estudiantes.

Instituto y Talleres se enfrentaron por la Liga Profesional. (José Gabriel Hernández / La Voz)

En su zona la Gloria competirá con Talleres, Boca, Independiente, San Lorenzo, Deportivo Riestra, Talleres, Platense, Vélez, Estudiantes, Gimnasia y Esgrima de Mendoza, Lanús, Newell’s, Defensa y Justicia, Central Córdoba y Unión. Y por el otro Interzonal irá a Tucumán contra Atlético, por la sexta fecha.

En la cancha de Instituto en Alta Córdoba Instituto y Talleres jugaron un partido intenso por la última fecha de la LPF. (Javier Ferreyra/ La Voz)

LOS RIVALES DE INSTITUTO, FECHA POR FECHA

Fecha 1 (fin de semana del 25/01)

Instituto – Vélez

Fecha 2 (semana del 28/01)

Platense – Instituto

Fecha 3 (fin de semana del 01/02)

Instituto – Lanús

Fecha 4 (fin de semana del 08/02)

Gimnasia (Mza.) – Instituto

Fecha 5 (fin de semana del 15/02)

Instituto – Central Córdoba

Fecha 6 (Interzonal – fin de semana del 22/02)

Instituto – Atlético Tucumán

Fecha 7 (semana del 25/02)

San Lorenzo – Instituto

Fecha 8 (fin de semana del 01/03)

Instituto – Unión

Fecha 9 (fin de semana del 08/03)

Estudiantes (Río Cuarto) – Instituto

Fecha 10 (semana del 11/03)

Talleres – Instituto

Fecha 11 (Fin de semana del 15/03)

Instituto – Independiente

Fecha 12 (Fin de semana del 22/03)

Boca – Instituto

Fecha 13 (Fin de semana del 05/04)

Instituto – Defensa y Justicia

Fecha 14 (Fin de semana del 12/04)

Deportivo Riestra – Instituto

Fecha 15 (Fin de semana del 19/04)

Instituto – Estudiantes

Fecha 16 (Fin de semana del 26/04)

Newell’s – Instituto