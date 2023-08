Apareció un increíble animal poco conocido en un Parque Nacional de Córdoba y sorprendió a todos

Este domingo, la Policía Ambiental informó que avistaron un felino poco conocido en la zona del Parque Nacional de Ansenuza, en la provincia de Córdoba. Se trata de un animal que rara vez es observado dado a que sus hábitos son mayormente nocturnos o crepusculares.

Se trata de un gato del pajonal y su tamaño es algo mayor que el gato doméstico, sus orejas triangulares, el largo pelaje y las rayas que presenta en las patas lo diferencian del resto de los felinos del país.

ENCONTRARON UN GATO DEL PAJONAL EN CÓRDOBA

Esta especie de animal prácticamente no tiene registros actuales para la zona y además se encuentra en estado vulnerable en nuestro país. El gato del pajonal es un felino terrestre y acostumbra a cazar al nivel del suelo. No suele trepar a los árboles. Sus hábitos son mayormente nocturnos o crepusculares, aunque no es imposible encontrarlo de día.

Se alimenta de aves terrestres, mayormente de sus pichones y huevos. Prefiere zonas de pastos altos y matorrales secos y abiertos, con pocos árboles. Habita las ecorregiones de los Altos Andes, la Puna, el Monte, el Espinal, los límites del Chaco Serrano y de transición, los pastizales de altura en las Yungas, las Pampas secas y la Estepa patagónica (hasta el estrecho de Magallanes).

Las principales amenazas de esta especie son la caza, la modificación de su hábitat y el atropellamiento en rutas.

VIDEO: Apareció un increíble animal en el Parque Nacional Ansenuza