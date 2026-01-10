Vía Córdoba / Cortes de tránsito

Anunciaron un corte de tránsito en el Centro de Córdoba por más de 2 semanas: los colectivos afectados

El barrio Nueva Córdoba será escenario de obras, según confirmó la Municipalidad.

La restricción en el tránsito es cerca de la zona de la Plaza España de Córdoba. (Municipalidad de Córdoba)

Desde la Municipalidad de la ciudad anunciaron un corte de tránsito en el Centro de Córdoba por más de 2 semanas. En paralelo, explicaron los motivos de las refacciones, las líneas de colectivos afectados y los respectivos desvíos para ellos y autos particulares.

La Municipalidad de Córdoba realizará obras de bacheo en la esquina que conecta la avenida Ambrosio Olmos con la calle Crisol, entre Chile y Plaza España. El corte iniciará a las 14 del lunes 12 en la calzada sentido al Centro.

Los trabajos serán en la avenida Ambrosio Olmos con la calle Crisol, entre Chile y Plaza España. Foto: José Hernández / La Voz.
La obra se extenderá por un plazo de 15 días, aproximadamente. En ese período la avenida Ambrosio Olmos, en la calle Chile y en Buenos Aires, se realizarán intervenciones en el marco del plan de recambio de la red energética de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec). Ante este escenario, recomendaron evitar la zona e informaron los caminos alternativos.

Los colectivos afectados por el corte de tránsito en el Centro de Córdoba

  • Línea 34: Vélez Sarsfield - Richardson - Venezuela - Los Nogales - Yrigoyen sur - Túnel Plaza España - su ruta.
  • Línea 53: Ambrosio Olmos - Richardson - Venezuela - Chacabuco - Plaza España - su ruta.

El camino alternativo ante el corte de tránsito en el Centro de Córdoba

  • Vehículos particulares: avenida Ambrosio Olmos - Chile - Chacabuco - Plaza España.

