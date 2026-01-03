Córdoba: los colectivos afectados por el corte de tránsito en el boulevard San Juan por 60 días

La Municipalidad de Córdoba reiniciará desde este lunes 5 de enero las obras en el boulevard San Juan, que será “corredor”, según explicaron en un comunicado. En el mismo, anunciaron un corte de tránsito de ambas manos por 60 días que afectará a más de 20 líneas de colectivo del transporte urbano.

Cuándo y dónde empieza el corte de tránsito total en el boulevard San Juan de Córdoba

“El corte se establecerá entre La Cañada (Marcelo T. de Alvear) y la calle Corro desde el lunes a las 14 y por el término de 60 días, aproximadamente”, notificó el Palacio 6 de Julio.

Las obras en el boulevard San Juan de Córdoba.

En primer lugar, los operarios demolerán todos los paños de hormigón que se encuentran deteriorados y precisan rehabilitación. Luego, se hormigonará la calzada sur para continuar con la norte. En paralelo se ejecutarán tareas en veredas, luminarias, cantero central, rampas de accesibilidad universal, tendido de sistema de riego, parquización y demás obras complementarias. Ante este escenario, las autoridades prepararon un recorrido alternativo para colectivos y vehículos particulares.

Los colectivos afectados por el corte de tránsito en el boulevard San Juan

Líneas 10, 11, 13, 14 y 19 : Boulevard San Juan – Marcelo T. de Alvear – 27 de Abril – Corro – su ruta.

Líneas 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 45, 76, 80, 81, 82, 84 y Aerobus : Boulevard San Juan – Marcelo T. de Alvear – 27 de Abril – Mariano Moreno – su ruta.

Interurbanos : Avenida Colón – Avenida Olmos – Boulevard. Guzmán – Terminal.



Corte de tránsito en el boulevard San Juan de Córdoba: recorrido para vehículos particulares