Dónde están los 3 cortes de tránsito que estableció la Municipalidad de Córdoba y cuándo terminan

La Municipalidad de Córdoba estableció tres cortes de tránsito a lo largo y ancho de la ciudad en las últimas 24 horas. En paralelo, informó dónde están ubicados, cuando tienen previsto terminarlos y las líneas de colectivos afectadas.

Dónde están los tres cortes de tránsito que estableció la Municipalidad de Córdoba

La primera restricción vehicular total comenzó a las 10 del miércoles 6 de agosto en en la intersección de las calles Duarte Quirós y Padre Lozano. “Por la ejecución de obras de bacheo, la medida durará aproximadamente 10 días. Ante este escenario, comunicaron el esquema de desvíos para vehículos:

Particulares : Duarte Quirós - José Echeverría - 27 de Abril - Guillermo Brown - Duarte Quirós.

Línea 40, 42 y 71: Duarte Quirós - José Echeverría - 27 de Abril - León Pinelo - su ruta.

Horas más tarde, comunicó que otros dos cortes de tránsito se establecieron por tareas operativas de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec) y Aguas Cordobesas. El primero es uno total que inició a las 9 en calle Santa Ana al 2.600, entre Juncal y Guillermo Brown y finalizaría el miércoles 13 de agosto.

A continuación, el recorrido para cada unidad de transporte afectada:

Línea 43 : Hacía el Centro : Santa Ana - Almirante G. Brown - San Luis - Padre Lozano - Santa Ana - Su ruta. Desde el Centro : Santa Ana - Padre Lozano - Félix Robin Ferreyra - Almirante G Brown - Santa Ana - Su ruta

Vehículos particulares : Quienes se dirijan hacia Maestro Vidal : Santa Ana - Juncal - Félix Robin Ferreyra - Guillermo Brown - Santa Ana La ruta para quienes se dirijan hacia el Centro : Santa Ana - Pasaje Alte. Brown - San Luis - Padre Lozano - Retomar Santa Ana



El tercer corte de tránsito inició a las 10 y es de media calzada sobre la avenida Colón, entre Mendoza y Coronel Olmedo, en dirección hacia La Cañada. En esta oportunidad, tendrá una duración estimada de 10 días.

Esto obligó a que las paradas de colectivos 20, 21, 22, 23 24, 25, 26, 27, 28, que se encuentran en esa cuadra, sean trasladadas a la avenida Colón al 1.221, entre calle Santa Fe y Coronel Olmedo. Al ser un corte de un sólo carril, no afecta a vehículos particulares.