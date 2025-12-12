Por el tour de Javier Milei en Córdoba, confirmaron ocho cortes de tránsito

La Municipalidad de Córdoba informó en la mañana de este viernes 12 de diciembre ocho cortes de tránsito en el centro de la ciudad. Las autoridades nacionales se los solicitaron en el marco de la visita del presidente Javier Milei por “el Tour de la Gratitud”.

Los ocho cortes de tránsito por el tour de Javier Milei en Córdoba

El Palacio 6 de Julio comunicó que las restricciones en las calles de la ciudad de Córdoba iniciarán a las 16. “Se interrumpirá el tránsito en la avenida Hipólito Yrigoyen y el boulevard San Juan”, dijo en primera instancia. Además, vallarán las siguientes intersecciones:

Montevideo y Vélez Sarfield.

Independencia e Illia.

Ituzaingó e Illia.

Ituzaingó y Rondeau.

San Lorenzo y Chacabuco.

Buenos Aires y Obispo Oro.

Buenos Aires y Dámaso Larrañaga.

Los detalles del tour de Javier Milei en Córdoba

Milei y la presidente de La Libertad Avanza, Karina Milei, encabezarán una nueva jornada del tour en Córdoba. El encuentro será a partir de las 18 en la esquina de San Lorenzo e Ituzaingó, zona del Paseo del Buen Pastor.

“El Presidente y la conducción nacional del partido agradecerán personalmente el acompañamiento de los cordobeses durante las últimas elecciones. La actividad forma parte de la recorrida federal que La Libertad Avanza está llevando adelante en todo el país para reencontrarse con sus seguidores y fortalecer la agenda política y territorial del espacio”, informó la prensa de la presidencia en un comunicado.