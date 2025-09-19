Javier Milei encabezó en Córdoba capital por segunda vez un acto en el Mirador del Coniferal del Parque Sarmiento, a casi tres años del primer evento libertario antes de las elecciones de 2023.

Desde el escenario en las escalinatas, acompañado, por Karina Milei, secretaria General de la Presidencia; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el Presidente lanzó un encendido discurso para sus seguidores, destacando la importancia de Córdoba para su triunfo electoral.

Milei presenta campaña en Córdoba

Milei en Córdoba. (Captura)

Acto de Javier Milei en el Parque Sarmiento. (Nicolás Bravo / La Voz)

Milei en el hotel antes del acto en el Parque Sarmiento. (Gentileza)

Operativo de seguridad por el acto de Javier Milei en Córdoba. (Nicolás Bravo / La Voz)

Operativo de seguridad por el acto de Javier Milei en Córdoba. (Nicolás Bravo / La Voz)

Entre los referentes cordobeses dijeron presente Gabriel Bornorini, titular del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara baja; junto con Gonzalo Roca, el elegido para liderar la boleta de candidatos para las elecciones de octubre próximo.

Hoy recibimos en la provincia más liberal del país al mejor presidente de la historia Javier Milei. Arrancamos el camino para ganar en octubre”, se pronunció Bornoroni.