Culminarán en Córdoba una autopista muy esperada que mejorará el tránsito entre dos ciudades

El Gobierno de la provincia de Córdoba está en la etapa final de las obras de una autopista muy esperada por locales y turistas. Se trata de una concurrida artería que mejorará el tránsito entre dos ciudades claves.

Culminarán en Córdoba una autopista muy esperada

La Ruta 19, también denominada popularmente como “la ruta de la muerte” por los frecuentes siniestros viales que registra, estará lista en menos de 18 meses. Son tres tramos en la Autopista Nacional Ruta 19, que une a Córdoba Capital con San Francisco.

Martín Llaryora da inicio a las obras en los últimos tramos pendientes de ejecutar y que permitirán finalizar la Autopista Nacional Ruta 19 entre San Francisco y Córdoba.

La inversión total en el camino es de 191.166 millones de pesos, financiados por la provincia. Los últimos tres tramos están a cargo de las firmas subcontratistas Chediack S.A.I.C.A. y Benito Roggio e Hijos S.A.

El plan forma parte de una estrategia más amplia de infraestructuras viales en Córdoba, con las que se busca conectar distritos del interior y potenciar el desarrollo regional.

“Quiero honrar la memoria y a las familias de quienes murieron en esta ruta. Les decimos que no nos olvidamos de ellos, que hay un gobierno humano, que no es cruel, para que no haya más muertes en esta ruta, para que sea una verdadera ruta del progreso, de la paz, del crecimiento y del desarrollo”, recalcó el gobernador Martín Llaryora sobre el nuevo “grito de San Justo”.

Cómo es la autopista de Córdoba muy esperada que mejorará el tránsito entre dos ciudades

La ruta tiene características de autopista gracias a sus dos carriles por sentido de circulación, con control total de accesos y colectoras. Se espera que la velocidad máxima sea de 130 kilómetros por hora.

Entre Arroyito y Santiago Temple, en el tramo de 29,4 kilómetros se colocarán tres intersecciones, que servirán como retorno y acceso a las localidades de Tránsito, Villa del Tránsito y Chañarito.

A su vez, se elaborará un puente de 150 metros de largo sobre el río Segundo para cada una de las calzadas de la autopista. Obras hidráulicas, construcción de colectoras, colocación de defensas, demarcación horizontal, señalización vertical, iluminación de intercambiadores y forestación de todo el tramo serán otras obras.

Qué ciudades recorre la Ruta 19