Andrés Fassi explicó qué falta para que Talleres anuncie a su quinto refuerzo

El presidente Andrés Fassi habló en la previa a la victoria por 2 a 1 contra Newell’s Old Boys de Rosario en el estadio Mario Alberto Kempes. Ante la crítica durante la falta de movimientos en el inicio del mercado de pases. explicó qué falta para que Talleres anuncie a su quinto refuerzo.

Se trata del mediocampista de 24 años, Martín Río, quien llegaría a Córdoba desde Banfield. “Estamos de acuerdo entre los clubes. Hay una situación administrativa menor que ojalá se pueda solucionar“, dijo, en diálogo con Última Jugada.

Posteriormente, aclaró que el condicionamiento de la situación no es de dinero. “No es en lo económico ni ponerse de acuerdo, sino una situación específica que vive Banfield”, expresó.

Por otro lado, se refirió al objetivo de armar una plantilla con menor cantidad de futbolistas y de calidad para la temporada 2026. “Con un plantel de 23 jugadores buscas dos fuertes por puesto”, indicó.

Por otro lado, destacó la presencia de “sangre nueva” por parte de los juveniles del Matador. No solo por el debut de Giovanni Baroni, sino que también por la primera convocatoria de Lucio Ferrari y Lautaro Ortiz.