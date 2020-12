La final de la Copa Sudamericana se jugará en el estadio Mario Alberto Kempes el sábado 23 de enero. Si bien este dato ya había trascendido, la noticia ahora sería la posible presencia de publico. Según aseguran una serie de versiones, entre 15 y 20 mil personas podrán disfrutar de la final, en un estadio con capacidad para 57 mil.

Quien se refirió a esto fue el titular de la Agencia Córdoba Deportes, Héctor “Pichi” Campana, quien en comunicación con Cadena 3 dijo: “Vamos a analizar si va a haber gente, no está confirmado. Hacen los preparativos pensando eso, pero todavía no está confirmado”. Al mismo tiempo, aseguró que la Conmebol ya prepara una serie de protocolos para poder llevar a cabo esta posibilidad.

En el encuentro participará obligatoriamente un equipo argentino, porque Vélez esperaba hasta este miércoles su rival en la semifinal entre Independiente y Lanús. Por otra parte, Defensa y Justicia en la otra llave, es otro de los equipos que podría llegar a la instancia final.

En tal sentido, Marcelo Frossasco, presidente del Comité de Seguridad Deportiva del Gobierno de Córdoba (Cosedepro), indicó a Cadena 3 que ya organizan un operativo de seguridad. “Junto a Ícaro Nogueria, gerente de eventos especiales de Conmebol, y Gustavo Moreno, coordinador de seguridad, nos reunimos esta semana para diseñar el operativo de seguridad”, describió.

Del encuentro participaron áreas de Defensa Civil municipal y provincial, de planificación de la Policía, Policía de Seguridad Aeroportuaria y del Ministerio de Salud, entre otros sectores. “El operativo será presentado el 5 de enero”, precisó Frossasco y agregó: “Conmebol tiene tres premisas: armar el operativo para jugar a estadio lleno, con 30% o sin público. Esa definición tendrá mayor implicancia las autoridades sanitarias de la Nación y de Córdoba”.

Sin embargo, Campana aclaró: “No hay ninguna posibilidad de que sea estadio lleno. No lo veo como posible. Hay muchas limitaciones para los espectáculos, se va a empezar a vacunar, no vería un Kempes lleno. Todavía no se analizó, ni se tomó una decisión, ni se sabe cómo será el aforo”. Y aclaró: “A inicios de diciembre se habló que se iba a analizar. Hoy no puedo decir si se permitirá tal o cual cantidad de gente. No hay ningún partido en el país que se esté jugando con gente. Hay que analizar muchos datos sobre el escenario sanitario de la provincia, ver cuál es la realidad”.

Sobre la revisión de las instalaciones, Campana explicó: “Hoy estamos despidiendo una delegación de la Conmebol que vino a inspeccionar el estadio con áreas técnicas y gente que trabajo con organizadores locales y del Kempes para tener todos los detalles listos para la final”.

El funcionario consideró que el estadio “está muy bien”, indicó que sigue en obra y que se terminará “a tiempo”. Los especialistas de Conmebol también inspeccionaron el predio de Belgrano en Villa Esquiú, el “Gigante de Alberdi”, el predio de Talleres en zona sur y la “Boutique” de Barrio Jardín, porque serían los lugares de entrenamiento de cada uno de los finalistas.