Alex Luna, de nuevo con gol en Instituto: “Este equipo está para mucho más”

La Gloria lo ganaba por gol del “10″ y terminó empatando con Godoy Cruz en Mendoza. Es el máximo anotador Albirrojo en el 2025.

Jorge Nahúm
21 de septiembre de 2025,

"Merecíamos más", afirmó Alex Luna sobre el empate de Instituto en Mendoza (Prensa Instituto).

Como en la fecha pasada, Instituto se puso en ventaja por su mejor jugador, Alex Luna, para poner la firma a los 44 minutos del primer tiempo. Esta vez la Gloria no pudo sostener el resultado, como contra Argentinos, y Godoy Cruz se lo empató.

“Se nos escapó. Hicimos un gran partido, merecíamos más, mucho más”, opinó Luna sobre el 1 a 1 en Mendoza. Tiene valor para Instituto, pero podría haberse traído los tres.

“En una situación, con un centro, nos empataron”, lamentó el 10 sobre la igulaldad del “Tomba” por intermedio de Nicolás Fernández a los 5 minutos del complemento. De todos modos, resaltó: “Este equipo está para muchísimo más, merecíamos más”.

Alex Luna marcó el gol de Instituto en Mendoza en el empate 1-1 con Godoy Cruz por el Torneo Clausura. (Prensa Instituto)
EL 10 DE INSTITUTO, GOLEADOR

Con su anotación en Mendoza, Alex Luna suma ocho impactos desde que llegó a Instituto como refuerzo y es el máximo goleador del 2025 para la Gloria. De cabeza, y con la firma en seis de los ocho goles que convirtió el equipo de visitante (estadísticas Mauricio Cóccolo @mauricoccolo en X)

