Alex Luna, de nuevo con gol en Instituto: “Este equipo está para mucho más”

Como en la fecha pasada, Instituto se puso en ventaja por su mejor jugador, Alex Luna, para poner la firma a los 44 minutos del primer tiempo. Esta vez la Gloria no pudo sostener el resultado, como contra Argentinos, y Godoy Cruz se lo empató.

“Se nos escapó. Hicimos un gran partido, merecíamos más, mucho más”, opinó Luna sobre el 1 a 1 en Mendoza. Tiene valor para Instituto, pero podría haberse traído los tres.

¡QUÉ CABEZAZO! Alex Luna ganó por arriba y marcó el 1-0 de Instituto sobre Godoy Cruz en Mendoza.



“En una situación, con un centro, nos empataron”, lamentó el 10 sobre la igulaldad del “Tomba” por intermedio de Nicolás Fernández a los 5 minutos del complemento. De todos modos, resaltó: “Este equipo está para muchísimo más, merecíamos más”.

Alex Luna marcó el gol de Instituto en Mendoza en el empate 1-1 con Godoy Cruz por el Torneo Clausura. (Prensa Instituto)

EL 10 DE INSTITUTO, GOLEADOR

Con su anotación en Mendoza, Alex Luna suma ocho impactos desde que llegó a Instituto como refuerzo y es el máximo goleador del 2025 para la Gloria. De cabeza, y con la firma en seis de los ocho goles que convirtió el equipo de visitante (estadísticas Mauricio Cóccolo @mauricoccolo en X)