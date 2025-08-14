“No le erré, me está yendo muy bien. Elegí Instituto por cómo se fijaron en mí. Fede (Bessone) fue uno de los responsables de que yo esté acá, porque todos los días me decía: ‘Venite, la vas a pasar bien, vas a jugar’. Hoy digo que fue la decisión correcta”. Textual de Alex Luna, el crack que lleva la 10 en la Gloria.

En una entrevista con De la cancha al living, por canal ShowSport, habló de su identificación con el club, y el cariño que le da la gente. Por ejemplo, con las camisetas que se venden con su nombre. “Todos sueñan con ver a los nenes con la camiseta propia. Cuando llevo a mi nena con mi mujer al colegio me lo hacen saber los chicos, la gente después del partido, por las redes… me dan un cariño muy grande", destacó.

Además, sacó a relucir sus habilidades en el clásico ping pong de doble sentido en el programa. Un diez con todas las letras.

EL 10 DE INSTITUTO

Hace honor al número en la espalda, al “heredar” la camiseta de Silvio Romero, un ídolo al que no le fue como esperaba en Instituto. Con la camiseta Albirroja acumula seis goles y cuatro asistencias en 22 partidos.