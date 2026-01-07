Alertan por estafas a turistas en complejos de cabañas de Córdoba: cómo evitarlas

La temporada verano 2026 ya comenzó en toda la provincia y, lamentablemente, también lo hizo la inseguridad. Las autoridades ya alertan por estafas a turistas en complejos de cabañas de Córdoba.

Alertan por estafas a turistas en complejos de cabañas de Córdoba

Santa Rosa de Calamuchita es uno de los puntos más elegidos de la región en todos los veranos. Vecinos y prestadores turísticos ya advirtieron por estafas relacionadas al alquiler de cabañas, que afecta a quienes piensan una extensa estadía en temporada alta.

Balneario El Remanso, sobre el río, en Santa Rosa de Calamuchita. Alta concurrencia este sábado soleado (La Voz)

Según informó el periodista regional Cristian Alegre, los estafadores usan fotografías reales de los alojamientos y extraen datos de las redes sociales y las plataformas digitales para simular ser los propietarios.

Piden pagos adelantados y señas a visitantes, que cuando llegan a Córdoba se encuentran con la desagradable sorpresa de no tener alojamiento ni la posibilidad de recuperar el dinero. Ante este escenario, enumeraron una serie de recomendaciones para evitar este tipo de estafas.

Cómo evitar estafas por alquiler de cabañas de Córdoba