Los integrantes de la Policía encontraron una fortuna en una camioneta estacionada en el centro de Córdoba. El episodio se produjo gracias a la entrega voluntaria de las llaves del vehículo por parte de una adolescente de 17 años.

El procedimiento se realizó durante la tarde de este martes 6 de enero en una playa de estacionamiento ubicada en la calle Salta al 300. La menor de edad se presentó ante las autoridades y aseguró que había dinero en el interior del rodado.

Parte del dinero secuestrado en la calle Salta al 300.

Un familiar de ella realizó la entrega, la Fiscalía de feria autorizó la apertura y los uniformados descubrieron dos bolsas. Una de ellas tenía casi nueve millones de pesos argentinos y la otra 46 mil dólares y otras monedas extranjeras, que fueron secuestrados y quedaron a disposición de la Justicia.

Personal de Investigaciones y Delitos Económicos y la Fiscalía de feria quedaron a cargo de la investigación del caso que no descarta ninguna hipótesis. Según informó Cadena 3, estaría relacionado a una posible estafa piramidal.