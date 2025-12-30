Desde el Juzgado de Control en lo Penal Económico de la ciudad elevaron a juicio a empresarios de Córdoba por estafas con construcción de viviendas prefabricadas. La causa tiene a 10 personas imputadas, quienes también recibieron la imputación del delito asociación ilícita.

La Fiscalía de Instrucción Subrogante de Córdoba había solicitado el avance a la siguiente instancia procesal, que quedó confirmada tras el rechazo de un recurso presentado por la defensa ante el juez Gustavo Hidalgo. El magistrado destacó la existencia de riesgos procesales como el peligro de fuga y el entorpecimiento de la investigación, dada la gravedad de los hechos y el pronóstico punitivo.

Estafas con construcción de viviendas prefabricadas en Córdoba.

Según la acusación, Sebastián Laforte, Alan Emmanuel Cano, Jorge Alejandro Flores, César Ezequiel Juárez, Matías David Pérez Ludueña, Claudio Héctor Bardus, Matías Sánchez, Noelia Alejandra Flores, María Ximena Alderete y Carlos Marcelo Scrofani conformaron una organización criminal destinada a cometer delitos contra la propiedad.

Cómo operaron los empresarios de Córdoba acusados de estafas

Todos operaron en conjunto bajo distintos nombres comerciales como Next House SAS, Forte Desarrollista e Innova Desarrollista. “Mediante un discurso engañoso difundido en redes sociales, páginas web y contratos ficticios prometían construcciones en seco con plazos reducidos y pagos por avance de obra”, deslizó la Justicia en un comunicado este martes 30 de diciembre.

“Pero incumplían sistemáticamente y usaban excusas para exigir pagos adicionales y adendas que agravaban el perjuicio”, agregó sobre la estafa que tenía una organización jerárquica definida: “Un jefe que lideraba y negociaba directamente con las víctimas; un organizador encargado de coordinar tareas y excusas; y otros miembros que actuaban como vendedores, prestanombres societarios o colaboradores en maniobras específicas”.

Por qué elevaron a juicio la causa contra empresarios de Córdoba

La Fiscalía les atribuye a los imputados haber usado renders irreales, fotos de obras ajenas y referencias falsas para captar clientes. “La prueba de cargo prevaleció sobre la de descargo, lo cual permitió alcanzar el grado de probabilidad requerido para elevar la causa a juicio, entre los que se destacan testimonios de ex empleados de la organización, mensajes de texto de los imputados y evidencias de los ardides que utilizaban”, justificó el juez sobre el juicio.

Las pruebas confirmaron que más de 30 personas de Córdoba y otras provincias fueron víctimas. “Inducidas a error para entregar sumas millonarias en efectivo, transferencias de dinero u otros bienes de carácter patrimonial, sin recibir las obras prometidas o con construcciones defectuosas e inconclusas, generando ganancias ilegítimas indeterminadas para la organización”, cerró.