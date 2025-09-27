A Talleres el travesaño y la falta de puntería de Depietri le impidieron el gol

La falta de gol es una constante para Talleres, que recién ante Rosario Central pudo volver a convertir después de 603 minutos por intermedio de Valentín Depietri, quien había anotado en el 2 a 1 sobre Independiente en Avellaneda por la segunda fecha.

Y Depietri no estuvo lúcido ni certero en dos chances muy concretas frente a Sarmiento, por el triunfo que tanto necesita Talleres para escapar del fondo de la tabla anual.

EL TRAVESAÑO LE NEGÓ EL GOL A GIROTTI 💥



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/w4mjCC6Sp6 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 28, 2025

Antes, el travesaño también le negó el gol a Federico Girotti, de frente al arco y con Lucas Acosta ya vencido. El último gol del exdelantero de River fue justo ante Sarmiento, en noviembre de 2024...

MILAGRO EN EL ÁREA DE SARMIENTO



Depietri lo tuvo para definir y entre el arquero Acosta y la defensa evitaron el gol de Talleres



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/UDPvdmtcHB — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 28, 2025

Acosta, ex Belgrano, se lució después en un gol que se perdió de manera increíble Depietri, ya en el mejor momento de Talleres y desués de un par de sofocones en el área de Guido Herrera, por la peligrosidad de Iván Morales