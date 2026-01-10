63 bomberos de Córdoba combatirán los incendios en Chubut: cómo ayudar con donaciones

63 bomberos de Córdoba emprendieron viaje durante la tarde del viernes 9 de enero con destino a la provincia de Chubut, donde combatirán los incendios forestales que afectan a distintas zonas del territorio patagónico.

La iniciativa surgió producto de un diálogo entre el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, y su par de Chubut, Ignacio Torres. El pedido de colaboración fue realizado por el Gobierno chubutense y el Plan Nacional de Manejo del Fuego.

“La misión tiene como objetivo reforzar las tareas de control y extinción del fuego, así como brindar apoyo operativo a las brigadas locales que trabajan en el lugar”, explicó el Gobierno.

Cómo ayuda Córdoba en el combate de los incendios en Chubut

Precisamente, un avión hidrante tipo anfibio con capacidad de descarga de 3.100 litros de agua, espuma o retardante, y un helicóptero AS350 B3 con balde de hasta 1.000 litros, ambos destinados al ataque aéreo en zonas de difícil acceso. Además de 17 camionetas 4x4, equipamiento completo de bombeo, cinco kilómetros de líneas, motobombas, motosierras, sopladoras, herramientas de zapa y equipos de protección personal.

Incendios en Chubut

En materia de personal, los 63 bomberos pertenecen a los cuarteles de Villa Allende, Valle Hermoso, Villa Las Rosas, San José de la Dormida, Villa Ciudad de América, Villa de Soto, San Marcos Sierras, Capilla del Monte, Tanti, Unquillo, Malagueño, La Calera, Berrotarán y Los Cóndores.

El contingente también transporta alimentos, provisiones y logística integral para una misión de al menos 10 días. “Con posibilidad de extenderse de acuerdo a la evolución del siniestro, y se desarrollará bajo protocolos de seguridad y coordinación permanente entre las autoridades de ambas provincias”, aclaró el Gobierno.

Cómo ayudar con donaciones a los bomberos que combaten los incendios en Chubut

En paralelo, la Federación de Bomberos de Argentina lanzó una campaña solidaria para quienes deseen ayudar a los uniformados. Para colaborar se pueden donar aportes económicos que serán destinados a la adquisición de cascos, nuqueras, antiparras, trajes forestales, guantes de incendios, linternas y mochilas de agua, entre otros insumos esenciales.