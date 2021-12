Luego de que esta mañana se conociera la muerte de un joven de 17 años que recibió un disparo que habría sido ejecutado por un agente de la policía de Córdoba, se conocieron diferentes versiones de los hechos brindadas por el comisario Gonzalo Cumplido y la hermana del joven que manejaba el auto en el que se trasladaban.

Según lo que se pudo conocer, al menos cinco jóvenes se trasladaban a bordo de un Fiat Argo y al evadir un control policial fueron baleados por los agentes. Uno de esos disparos fue el que impactó en Blas Correas, de 17 años, causándole la muerte. La persecución finalizó en Chacabuco y Corrientes.

Pero horas más tarde se conocieron las diferentes versiones. "Estaban volviendo de un bar, les quisieron robar y les rompieron el espejito del auto. Ellos quieren girar en U cuando los ve un patrullero, que le preguntó a los de la moto qué había pasado" comenzó explicando Florencia, hermana del joven que manejaba el auto, a El Doce.

Según estas versiones, los sujetos de la moto dijeron que ellos habían sido las víctimas. "Ahí empezaron a tirar tiros de atrás, mis hermanos pensaron que era una piedra hasta que Blas dijo que le pegaron un tiro, que lo lleven al hospital", relató la mujer en diálogo telefónico. "Mi hermano a toda máquina empieza a manejar hacia el primer hospital que era el Aconcagua", narró.

De los cinco ocupantes del auto, dos se bajaron, y su hermano junto a la novia llevaron al adolescente herido a la Clínica Aconcagua. "Baja a este chico y le dicen que no lo pueden atender porque fue en la calle. Lo ayudan a volver a subir a Blas al auto y cuando se están dirigiendo a otro hospital los intercepta la policía", contó.

"Nosotros llegamos y ya estaba todo el procedimiento. Mucho no pudimos ver porque no podíamos acercarnos, nos contaron unos vecinos que habían podido ver algo, pero no sabemos mucho".

Versión oficial

Por su parte, desde la Policía de Córdoba uno de los primeros en dar declaraciones sobre este hecho fue el comisario Gonzalo Cumplido, subdirector general de seguridad capital zona sur.

Al parecer, el episodio comenzó pasada la medianoche en inmediaciones de la planta transmisora de Telefe Córdoba cuando la Policía observó a un Fiat Argo que se había dado a la fuga, según la versión que brindó Cumplido a Cadena 3.

Los jóvenes que viajaban en el rodado le informaron a la Policía que en la zona de Telefe dos asaltantes, a bordo de una motocicleta, intentaron robarles al patear el vidrio del auto, amplió el jefe policial.

Tras la supuesta fuga, la Policía divisó el auto en la plaza De las Américas, donde se produjo "un tiroteo", aunque no precisó si desde el auto dispararon a los efectivos antes de que los uniformados abrieran fuego.

El vehículo fue ubicado, minutos más tarde, en avenida Chacabuco y Corrientes, en pleno centro, con uno de los ocupantes, el joven de 17 años, herido.

“Adentro del auto había un joven conductor, una jovencita de acompañante y joven de 17 años en la parte de atrás, malherido. En primera instancia los disparos son por parte del personal policial”, afirmó el jefe policial.