Puerto Yeruá: un vecino se cansó de los pozos y salió a la ruta a taparlos

Así lo publicó el medio Diario del Sur Digital que subió un video donde muestra al vecino trabajando sobre el acceso de Puerto Yeruá arreglando los pozos con cemento, piedras un balde.

El video muestra al hombre trabajando en plena ruta y al ser consultado que estaba haciendo dijo estar cansado de ver el pésimo estado del ingreso a la localidad de Puerto Yeruá.

Se trata de Luis Sireix que dijo no ser empleado de vialidad y ser “un vecino de la zona. Lo que pasa es que estoy tapando este pozo que es muy peligroso. Los otros días con lluvia tuve que salir a las 3 de la mañana con mi señora de urgencia y me lo tragué”, comenta Sireix.

Además comenta que rompió la llanta y la tela de la cubierta: “me salió bastante caro arreglar la llanta y comprar cubierta y yo no se quién me va a pagar esto a mí”, comentó molesto el vecino de Puerto Yeruá.

“Cansados del cuento”

Al respecto se le consulta en el video por el intendente de la localidad, Daniel Benítez y Sireix fue tajante en su respuesta: “El intendente duerme la siesta. Ya estamos cansados de cuento, de que vamos a arreglar la ruta. Que la vamos a arreglar mañana o pasado”. Así que me tomé el trabajo.

Sireix cuenta que compró cemento, piedra para arreglar los pozos “para que a nadie le vaya a pasar lo que me pasó a mí. Porque yo me pregunto, si yo me mataba esa noche con mi señora y destruyo el auto, ¿quién me va a pagar a mi?”, reflexionó.

También comentó que su señora pasa por un momento de salud crítica ya que es paciente oncológica y necesita salir a la ruta camino a Concordia a cada rato o a cualquier hora aseguró.