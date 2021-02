El retorno a clases en Chubut no está confirmada. Pese al anuncio de la ministra de Educación, Florencia Perata, que las clases comenzarán el 1 de marzo, hay varios elementos que se tienen que tener en cuenta para poner en duda el inicio del ciclo lectivo 2021.

Uno de ellos es el atraso salarial que tienen los trabajadores de la Educación. En algunos casos son más de tres meses sus salarios atrasados y los gremios estatales ya advirtieron que si el Gobierno provincial no salda lo adeudado o entrega un cronograma creíble de pagos, no comenzarán las clases.

Otro de los puntos importantes es la reparación de los edificios escolares. Desde ATECh advirtieron que los arreglos que ha realizado el Ministerio de Infraestructura de Chubut no son suficientes y que hay instituciones que siguen teniendo los mismos problemas desde hace más de tres años.

Definen el protocolo para la vuelta de las clases presenciales (Pedro Castillo) La Voz

A estos reclamos hay que sumarle el retraso de la reunión entre los gremios y el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta. Sin embargo, el anuncio con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, cayó muy mal en los estatales. “Nos dan vueltas. Arma su agenda y Chubut no aparece en el mapa. Fue hasta Tierra del Fuego y nosotros estamos prendidos fuego desde hace tres años. Dice que sabe de nuestra situación, pero no viene. Ojalá que cuando venga, traiga soluciones porque a nosotros no nos sirve reunirnos para la foto”, cuestionó un dirigente gremial.

Medidas de fuerza

La falta de respuestas de la gestión de Mariano Arcioni sigue generando cuestionamientos entre los estatales. Es por eso que la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh) anunció que comenzarán con retención de servicio a partir del lunes.

“A la fecha no ha habido por parte del Gobierno provincial convocatoria a comisión paritaria salarial (que no fuera solicitada el 12 de enero de 2021), y por lo tanto ningún tipo de propuesta para discutir con los trabajadores: adeudándonos el salario de diciembre y enero, el segundo Salario Anual Complementario (SAC) y la mitad del primer SAC”, cuestionaron desde el gremio docente.

marcha Atech

“No habiéndose culminado, ni firmado el protocolo para la semipresencialidad, que en este punto la situación epidemiológica no se ha modificado profundizándose los casos y manteniéndose en vilo, en forma constante, la precariedad del sistema de salud, y siendo que las obras de infraestructura no han culminado sus tareas y en varios casos no se han iniciado”, agregaron.

“Reafirmando el compromiso que los trabajadores de la Educación tenemos con la escuela pública y manifestando nuestra voluntad de iniciar el ciclo lectivo, responsabilizamos al gobierno que al no convocarnos a discutir, no garantiza el derecho de enseñar y aprender. Por lo antes expuesto, informamos a los trabajadores de la Educación del periodo especial iniciarán retención de servicio a partir del lunes”, destacaron desde ATECh.