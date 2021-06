El cargamento corresponde a la vacuna AstraZeneca, y con este envío Chubut alcanzó las 242.468 dosis recibidas de vacunas para mitigar la segunda ola de coronavirus que azota al país desde marzo del año pasado.

El gobernador Mariano Arcioni señaló remarcó que son alrededor de 30.000 dosis diarias las que se colocan “todas las gestiones que estuvimos haciendo junto con el Gobierno Nacional, hoy están dando resultados. La vacuna es lo mejor para poder combatir la segunda ola de contagios de coronavirus, pero también hay que seguir cuidándose cumpliendo las medidas preventivas”.

El gobernador destacó el Plan de Vacunación. Prensa Chubut

Por su parte, el ministro de Salud -Fabián Puratich- aseguró que la Provincia cuenta con un buen stock de vacunas para continuar con un el ritmo de vacunación alcanzado en las últimas jornadas. “Nuestro objetivo es vacunar a la mayor cantidad de gente en el menor tiempo posible”, expresó el funcionario.

“Es un buen momento en lo que respecta a la vacunación, pero no quiere decir que nos dejemos de cuidar. La vacuna nos protege de transitar la enfermedad con gravedad, pero no quiere decir que no nos podamos contagiar”, aseguro el ministro.

Arcioni recibió el nuevo cargamento. Prensa Chubut

Los últimos números del parte del Ministerio de Salud indican que hubo 543 nuevos casos de contagio, de los cuales 223 corresponden a Comodoro Rivadavia. Hubo tres personas fallecidas.