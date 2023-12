No se realizara el Festival del Fuerte de Andalgalá

El Festival del Fuerte de Andalgalá 2024 no se realizará, según la información oficial difundida en esa localidad. Cabe señalar que este año ese evento tuvo lugar el 27, 28 y 29 de enero. Con el título “Nos vemos en la obligación de no llevar a cabo la Fiesta Nacional e Internacional de “El Fuerte”, por la crisis económica. Es un mega evento con características técnicas que requieren inversiones en dólares”. Luego destaca la “volatilidad de esta moneda en un contexto de inflación que no podemos medir”. Y continúa: “no asumiremos una irresponsabilidad financiera que comprometa al municipio y las funciones esenciales que este debe cumplir en la sociedad. Agrega que “tampoco podemos bajar la calidad de una marca cultural que convoca a figuras internacionales y nacionales a su escenario mayor” Finaliza diciendo que " estamos trabajando en un evento de jerarquía, pero, con muchísima menor inversión, para continuar con nuestra política pública de desarrollo del turismo, para la segunda quincena de enero”. Concluye el mensaje municipal expresando que “esperamos nos acompañen en este difícil proceder y nos comprendan”. Cabe señalar que la Secretaría de Cultura de la municipalidad de Andalgalá había iniciado la convocatoria de artistas locales para este espectáculo.