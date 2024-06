Ley Base II: “La foto del gobernador Raúl Jalil, junto al presidente de la Nación”

La diputada Provincial del Frente de Todos, Natalia Ponferrada, hizo un crítico comentario sobre la votación de la Ley Base, en un mensaje difundido por las redes sociales. Esto es lo que señaló Ponferrada, que integró el gabinete provincial como secretaria de Estado de Turismo de Catamarca, entre 2011-2019:

“La ley de bases ha captado la atención en los últimos días y hemos escuchado opiniones de entendidos y no tanto, no sólo de la ley y del voto emitido por cada legislador nacional, sino también de las negociaciones y hasta del futuro de las fuerzas políticas. Y, en Catamarca no somos ajenos a esto, más bien diría yo, que no hay mesa de bar o reunión de ciudadanos, donde no se comente con sabiduría y mucha más picardía acerca del devenir político. Llamó mi atención las opiniones de un dirigente libertario, que hasta tuvo la audacia de opinar acerca de la situación del Partido Justicialista, a partir de la posición frente a la Ley de Bases. Bien querría el espacio político al que él representa, (y otros que apenas sobreviven también) que el peronismo desaparezca, pero este movimiento histórico ha sobrevivido y resistido situaciones más complejas, y seguimos, con más identidad que nunca. No olvidemos lo que decía el General Perón: “Nosotros somos como los gatos, cuando nos oyen gritar creen que nos estamos peleando, pero en realidad, nos estamos reproduciendo”.

“La foto del gobernador Raúl Jalil, junto al presidente de la Nación, ha generado malestar en propios y ajenos. Entiendo que el gobernador, haya propiciado este encuentro, junto a los otros gobernadores del Norte, él debe tener un dialogo fluido con el Gobierno Nacional para poder gestionar los recursos que considera necesarios para la provincia y para los catamarqueños. Y, también entiendo que los legisladores tenemos otro rol, que también fuimos elegidos por el pueblo, por lo que elegimos estar siempre al lado de la gente. La postura de la Senadora Lucia Corpacci, que desde el primer momento se expresó en contra de esta Ley y se mantuvo firme en ese lugar, es valiosa, coherente y está respaldada por su trayectoria y la fuerza de su militancia en el peronismo, además de sus 8 años al frente del gobierno de la provincia. Su opinión es clara, defendiendo a los trabajadores, a Catamarca y al país, porque entiende que el DNU 70/23, está vigente, por lo tanto no es necesario apurar el tratamiento de esta Ley.”

“La ley de Bases, con 238 artículos, que contiene y modifica más de un centenar de leyes, que fue hecha a las apuradas, que le agregan, le sacan y le cambian cosas, con el fin de ir comprando voluntades y que finalmente, del proyecto original quedan jirones, es definitivamente es una estafa. ¿No sería mejor, tratándose de temas tan importantes para el futuro del país y las generaciones venideras como son la reforma del Estado, las privatizaciones, la reforma laboral, las inversiones, el crecimiento económico, los servicios públicos entre otros, abordar cada una de ellos individualmente, con el análisis y el tiempo que sea necesario? O queremos pan para hoy y hambre para mañana? (Javier) Milei dijo que el Estado es una organización criminal. Que el estado se debe retirar y dejar de hacer asistencialismo, pero la estamos viendo que solo se retira para un sector de la sociedad, para el que menos tiene, para el otro sector es totalmente complaciente. Argentina necesita inversiones, pero no a cualquier precio. No queremos regalarles todo, que tengan beneficios, sí, pero que no sea gratis, como plantea el RIGI. No queremos un país que sólo venda materia prima. La Ley Bases otorga toda prerrogativa a las grandes inversiones, e incluso avanza sobre las provincias, dado que declara nula a “Cualquier norma o vía de hecho, nacional o local, por la que se limite, restrinja, vulnere, obstaculice o desvirtúe lo establecido en el presente Titulo.”

“Catamarca es una de las provincias de mayor producción de Litio. El Gobierno de la provincia, trabaja hace muchos años en desarrollar políticas que redunden en beneficio de los catamarqueños. No podemos exportar litio sin incorporar valor agregado, no podemos vender solo sales de litio. Y la senadora Corpacci defiende según sus convicciones, el trabajo realizado, la conformación de la mesa del litio, la firma del convenio con YPF, para agregar valor y no exportar solo materia prima. La patria se organizó desde el Norte, seguramente los héroes de la Independencia estarían en contra de ser colonia. Los gobernadores entregaron al Presidente, el Pacto de Güemes, que propugna “una patria libre, justa y soberana”. Yo les diría a los “opinólogos” externos al peronismo, que no se preocupen, que nuestra ideología e identidad están intactas, no somos golpistas y respetamos los que decida la mayoría, que siempre estamos del lado de la democracia, del federalismo y de la soberanía. Ahora no somos gobierno, y el pueblo pide que empiecen a gobernar, no se preocupe tanto por el Peronismo, al cual miran casi con obsesión, sugieran a sus referentes que se dediquen a gobernar, que la recesión aumenta, la inflación no baja y el pueblo tiene hambre”.