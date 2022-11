Ronda saludable: un éxito en Villa Carlos Paz

Vecinos de toda la ciudad se acercaron a los Jardines Municipales para participar de la primera Ronda Saludable organizada por la Municipalidad de Villa Carlos Paz, donde los profesionales médicos del Hospital Gumersindo Sayago y los Centros de Atención Periférica realizaron controles gratuitos.

Rondas saludables en Carlos Paz Foto: Municipalidad VCP

En esta primera Ronda Saludable, los carlospacenses pudieron recorrer los stands de Prevención y Promoción de Salud; Pediatría; Gineco-obstetricia y Maternidad; Diabetes y Nutrición; Hemoterapia y donación de sangre; Cardiología; Reanimación cardiopulmonar (RCP); Vacunación; Dermatología; Odontología y Salud Mental; además de realizarse los estudios gratuitos y confidenciales de sífilis, VIH y Hepatitis.

Desde el 2011 la salud pública es una prioridad y un importante valor que juntos cuidamos para los vecinos de Carlos Paz.

“Me parece muy buena esta iniciativa que tiene el Municipio con todas las especialidades médicas en los jardines municipales para que todos vengamos y consultemos de manera gratuita”, contó Leonardo, un vecino que se hizo presente en el lugar.

En tanto, Silvana, otra vecina, aseguró: “Es una actividad muy linda, vine, me explicaron cosas que no sabía, que ahora voy a empezar a tener en cuenta, aprovechamos a hacer consultas el dentista, la dermatóloga. Me parece muy bueno lo que está haciendo la Municipalidad”.