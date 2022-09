Récord en el San Roque: atrapan una carpa de más de 46 kilos

Un pescador cordobés capturó este fin de semana una carpa de 46,650 kilos en las aguas del lago San Roque, logrando así un nuevo récord de pesca en el espejo de agua.

Según relata el hombre, durante más de 20 minutos intentó sacar a la presa del agua e incluso debió necesitar ayuda de un familiar que se encontraba con él para lograr la pesca.

“Estuve cerca de 20 minutos tirando. Apenas la enganché no tiraba mucho, pero cuando la quise traer se puso difícil. Me dejó sin tanza rapidísimo, así que me tuve que poner de espaldas al lago y caminar para ir acercándola”, relató.

La carpa de enorme tamaño midió 1,10 metros, e incluso logró incluso superar a un ejemplar extraído durante el 2020.