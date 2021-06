Durante el último fin de semana y aún vigente el confinamiento estricto en todo el territorio nacional que incluía la prohibición de todo tipo de reuniones sociales y familiares según lo dispuesto por el DNU Nacional, en la localidad serrana de La Falda se detectó una denominada “fiesta clandestina” de la que habrían participado empleados municipales.

Según pudo conocerse, la reunión “no autorizada” fue detectada por personal policial e inspectores de Seguridad Ciudadana, en una vivienda deshabitada ubicada cerca del zona céntrica de la ciudad y de la que habría participado empleados del COE local y del propio Municipio.

“Si hay personal del COE (La Falda) yo me encargaré directamente de sacarlo por el respeto de toda la gente que está trabajando en el COE y que me da muchísima bronca”, dijo Sebastián Flores en declaraciones a Next La Falda, representante del COE local. “Yo y un montón de gente estamos dejando todo, y estas cosas me molestan y en demasía”, remarcó, reconociendo que fue este martes cuando se enteró de lo ocurrido durante el último fin de semana.

Por su parte, el intendente Javier Dieminger también se refirió a esta “fiesta clandestina” que involucraría a empleados del Municipio. “Existe una fiesta el día viernes donde estaría involucrado cierto personal municipal, no tenemos la certeza porque no se pudo ingresar -por ser una propiedad privada, aclaró Dieminger-. Y agregó: “Tenemos el dato que a esa propiedad la cuida un empleado municipal (...) Sí fuimos acompañados de la Policía (...) se labró el acta como a cualquier persona, la cual ingresó el día lunes al Juzgado de Faltas como todas las actas, la Jueza ya determinó el monto de multa sobre ese tema y se va a citar a las personas para que paguen esta multa, igual que a cualquier vecino”, afirmó Dieminger al mismo medio local.

Intendente de La Falda, Javier Dieminger. (Foto: archivo).

Respecto a la continuidad laboral de quienes habrían participado del encuentro, el intendente faldense explicó que “no existe una sanción administrativa sobre esta falta a un perteneciente del Municipio, son temas del ámbito privado al margen de ser un empleado municipal. Diferente sería de ser un funcionario municipal, que ya lo hemos pasado y se tomó la determinación que se tomó con ese funcionario”, dijo Dieminger, refiriéndose a lo ocurrido con el exsubsecretario de Desarrollo Institucional, a mediados del año pasado.

Como no se pudo concretar el ingreso a la propiedad en donde se llevaba adelante este polémica reunión “no autorizada”, efectivos de la Policía de Córdoba e inspectores municipales tomaron nota de las patentes de todos los vehículos estacionados en el lugar, y “con eso la Jueza es con lo que está trabajando y no habría nadie implicado de funcionarios de La Falda”, afirmó el intendente. Sin embargo, reconoce que aún no se han identificado los participantes del encuentro pero que sí ratificó se realizó en una propiedad que es cuidada por un empleado municipal.

Foto de portada: imagen ilustrativa.