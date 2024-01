Ola de calor en Villa Carlos Paz: se espera una máxima de 36 grados

Villa Carlos Paz tendrá una jornada de intenso calor este martes 30 de enero de 2023, según el pronóstico del SMN. La temperatura máxima alcanzará los 35 grados, mientras que la mínima será de 20 grados.

El cielo estará mayormente despejado durante todo el día, y los vientos soplarán del sector norte a una velocidad de entre 8 y 27 km/h. La humedad relativa será del 40%, y la presión atmosférica de 1015 hPa. El sol saldrá a las 6:41 y se pondrá a las 20:20.

El calor se mantendrá durante el resto de la semana, con temperaturas que rondarán los 35 grados. Se espera para mañana miércoles, una leve probabilidad de lluvias aisladas, que podrían aliviar el sofocante clima.

El SMN recomienda tomar medidas de prevención para evitar golpes de calor, como hidratarse adecuadamente, evitar la exposición al sol en las horas centrales del día, usar ropa ligera y de colores claros, y protegerse con sombrero y protector solar.

Asimismo, se aconseja a los visitantes de los balnearios que respeten las indicaciones de los guardavidas, que no ingresen al agua en zonas no habilitadas, y que no se alejen de sus grupos de referencia, especialmente los niños.