“A estas alturas, quienes representamos el sector turístico nos sentimos abandonados a nuestra suerte. O ni siquiera a ella. Abandonados e impedidos de poder desarrollar nuestra actividad, atados de mano por una pandemia sanitaria que nos excede a todos, pero también, imposibilitados para hacerle frente a uno de los peores desastres económicos de la historia”, comienza una contundente “carta abierta” emitida en las últimas horas por AS.HO.GA (Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica Afines y de Servicios Turísticos de Villa Carlos Paz), ASEHOGAP (Asociación Hotelera Gastronómica de Punilla Centro Norte), también por la Cámara de Turismo de Carlos Paz, y la Cámara de Emprendedores Turísticos de Traslasierra (CETT), y dirigida a funcionarios “de todos los niveles”, en medio de una nueva etapa de restricciones sanitarias, en principio, hasta el 18 de junio inclusive en todo Córdoba, y a la espera de inminentes anuncios desde el Gobierno Nacional.

De acuerdo a lo comunicado, se expresan “luego de haber recorrido un largo camino sin respuestas”, y vaticinando un desafortunado futuro inmediato. “Nuestro quiebre es inminente. Pero nuestro quiebre no es sólo empresarial. Arrastra a toda a una cadena de trabajadores para quienes el turismo es su principal fuente de ingresos. Y también los arrastra a ustedes porque no hay estado que se solvente sin el aporte de sus socios económicos”, dirigiéndose a las autoridades tanto locales, como provinciales, y seguramente también nacionales.

Asimismo, advierten una “falta de diálogo” y también de “búsqueda de soluciones en conjunto”, y de un “tremendo desentendimiento de la clase política hacia nosotros, los aportantes”, agregan en este escrito difundido en las últimas horas.

“A la fecha no hemos visto gestos concretos que nos permitan interpretar un esfuerzo conjunto para salir de esta crisis. Con muy poco criterio, se pretende que vivamos a puertas cerradas mientras los costos sociales, impositivos y de servicios siguen enterrando nuestras posibilidades de sobrevida. Nos piden paciencia y una casta política se aprueba un 40 por ciento de aumento. Nos piden tolerancia cuando no pueden siquiera controlar el desmadre de una fiesta clandestina. Nos piden respeto y hablan de promesas y ayudas no reintegrables que ni siquiera nos incluyen”, enfatizan.

En este sentido, desde ASHOGA también hacen mención del “uso político de la pandemia, para ayudar selectivamente a unos y desproteger groseramente a otros”, sostienen.

Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica Afines y de Servicios Turísticos de Villa Carlos Paz (AS.HO.GA).

Reclamo: punto por punto

Luego de exponer y argumentar el panorama actual de todo un sector golpeado por las medidas asumidas en pos de frenar el avance de la pandemia del coronavirus, motor económico y comercial principal de toda esta región cordobesa, puntualizaron su reclamo de la siguiente manera:

Políticas de estado claras, que nos den previsibilidad , para recuperar la producción y el trabajo privado.

Celeridad en la aplicación de vacunas y como consecuencia de esto, la creación de un Pasaporte Sanitario que signifique la apertura a un turismo libre y seguro.

Igualdad de condiciones en el trato y no exclusividades a dedo .

Igualdad en el acceso a las ayudas económicas no reintegrables . Eliminación de las tasas que graban una actividad que no estamos ejerciendo. Diferenciación en el cobro de servicios implicados directamente en nuestro trabajo.

Y finalmente, ser escuchados, participar de la mesa de diálogo. Porque seguimos creyendo que invertir y trabajar en Argentina no debería ser un castigo sino un derecho y prioridad de los gobiernos locales.

Foto de portada: imagen ilustrativa.