Villa Carlos Paz y las comunas vecinas serán sede, del viernes 10 al domingo 12 de junio de la última fecha del Campeonato Provincial MTB y “Desafío Carlos Paz” de Mountain Bike. Esta carrera, que cuenta con el apoyo de la Secretaría de Turismo, Deporte y Cultura del gobierno municipal contará con la participación de los principales corredores del país, en una distancia aproximada de 60 km. para las categorías competitivas y 40 km. para las categorías promocionales.

El recorrido transitará por las localidades de San Antonio de Arredondo, Mayú Sumaj, Icho Cruz, Tala Huasi, Cuesta Blanca, Cabalango, Estancia Vieja culminando en la costanera de Carlos Paz, con el Playón Municipal como epicentro y lugar de premiación.

Se trata de un recorrido muy variado, con sectores de huellas de montaña, senderos, cruces de arroyos, camino de ripio y un desnivel más que interesante harán de este “Desafío Carlos Paz” uno de los eventos más elegidos por los bikers de todo el país.

Las categorías en competencia serán: damas A, B, C y damas pro, caballeros juveniles, sub 23, elite, A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2, pro elite, `pro A, pro B, pro C y categoría gravel y menores, promo damas A y B, promo caballeros A, B y C.

Por su parte, la largada simbólica será a las 9 hs. del domingo, desde la costanera (Playón Municipal) finalizando la carrera en horas del mediodía.

El cronograma completo del evento será el siguiente:

Sábado 11 de junio:

10 a 20 hs: Acreditaciones y entrega de kits y números identificatorios. Playón Municipal.

Domingo 12 de junio:

7:30 a 9 hs.: Acreditaciones y entrega de kits. Playón Municipal.

9 hs: Largada simbólica. Playón Municipal.

15: 30 hs.: Premiación de los ganadores.