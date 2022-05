Familias de un jardín maternal de La Falda denunciaron a directivos y a una docente del establecimiento educativo por “maltrato físico y psicológico” hacia niños y niñas que asisten a la institución. La mayoría de ellos son menos de 4 años.

“Una de las maestras que estuvo trabajando un mes ahí nos contactó a los padres por WhatsApp y nos comentó que renunció por el maltrato de la directora hacia ella y los nenes. Los tenía descalzos, con frío, en la sala de juegos para no ensuciar las colchonetas. Después nos pedía que le mandemos yogurt y leche a los nenes y después se los tiraba por el inodoro y les daba agua. También les gritaba y a un nene le sacó el hombro de lugar, y la mamá cuando le preguntó qué había pasado en el jardín el nene respondía ´no me hables que me porté mal´”, contó al diario local “La Estafeta”, Ana Godoy, una de las madres que testificó en el marco de la denuncia radicada en la Unidad Judicial de La Falda.

Y agregó: “Nos empezamos a contactar con expadres de la escuela y aparecieron muchos casos. No viene de ahora. Incluso exmaestras confirmaron que maltrataba a los nenes y al personal. En base a eso fuimos a denunciar, por maltrato físico y psicológico”.

En general, se trataría de alrededor de 15 padres y madres, junto a tres exdocentes quienes habrían prestaron declaración en la Unidad Judicial de La Falda.