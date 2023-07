Habló la turista que filmó el inicio del incendio en el Cerro Uritorco y contó su versión

El incendio forestal que se originó el sábado en el Cerro Uritorco, en las cercanías de Capilla del Monte, Córdoba, causó conmoción e indignación entre los habitantes y los turistas que visitaban la zona. Una de las personas que presenció el inicio de las llamas fue Mariela, una mujer oriunda de Buenos Aires que estaba con su marido en una excursión al cerro.

Mariela grabó un video que se hizo viral en las redes sociales, donde se ve el humo negro que salía de la base del cerro. En una entrevista con Telenoche, la mujer relató lo sucedido y aseguró que tuvo miedo por ella y su marido.

Según contó, llegaron al cerro con un contingente y en el quinto descanso les impidieron el ascenso. Les dijeron que podían quedarse ahí a descansar y que había un lugar para meditar. Fue entonces cuando vio el fuego y le avisó a su marido, quien entró en pánico.

“Mi marido sube y entra en pánico porque veía que no podía seguir. Tuve miedo por mi vida y la de mi marido, tenía miedo de quedar acorralada. Y ahí empiezan a venir baldes, vemos que suben los bomberos y vamos bajando, y yo les dije que hubo gente que bajó antes que yo, como no avisaron del fuego”, expresó.

Mariela también afirmó que recibió críticas en las redes sociales por no haber intentado apagar el fuego. “Una chica me dice si era chiquito cómo no lo apagaste y no era chiquito, ese era un fuego de bastante tiempo, no lo podía apagar yo con una campera”, sentenció.

El incendio en el Cerro Uritorco fue controlado en un 80% el lunes por la tarde, luego de dos días de trabajo de unos 165 brigadistas, dos aviones hidrantes y dos helicópteros. De todos modos, hasta este miércoles un 20% del fuego continúa activo aunque controlado.

Se estima que se quemaron unas 300 hectáreas de vegetación y que el origen del fuego podría haber sido intencional o accidental. El cerro es un atractivo turístico muy popular por sus paisajes, su misticismo y sus supuestos avistamientos de ovnis.