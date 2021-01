Tras casi un año sin presentarse en los festivales, el trío musical “Destino San Javier” inicia su gira 2021, y Córdoba es la provincia elegida para volver al ruedo. VíaCarlosPaz dialogó con uno de los integrantes de la banda, Bruno Ragone, quien nos dijo que el grupo se encuentra con “muchísimas expectativas” ante este regreso a los escenarios. “Un año ha sido mucho tiempo de ausencia y soñábamos con este momento, la gente nos ha estado esperando durante toda esta cuarentena”, expresó.

Bruno contó que han tenido mucho contacto con sus seguidores a través de las redes sociales, y aseguró que eso fue lo que los mantuvo vivos. “Nos confirmó todo lo que habíamos logrado, cosechado es este tiempo de carrera, la gente lo ha sido todo realmente”.

Además, manifestó que en este tiempo la música se ha considerado una actividad no esencial, y que él cree que es todo lo contrario. “¿Quién no ha escuchado música, quién no ha visto una película, quién no se ha volcado al arte en esta cuarentena? Entonces ha sido muy esencial, pero está muy encubierto, es decir, llena el alma, nos mantiene vivos y es fundamental, por eso decidimos enfatizar el contacto con la gente en las redes sociales y en todas las acciones que hemos hecho”, ratificó con entusiasmo.

Sobre el valor que tiene estar cara a cara con el espectador, Bruno explicó que el artista se realiza con el público, ya que es el verdadero termómetro, el que da el veredicto si el artista va a ser ovacionado o va a pasar desapercibido. “El artista no es tal sin el aplauso y sin el cariño. Nosotros muchas veces probamos canciones nuevas en el escenario para ver cómo funcionan y en base a eso decidimos si eso va bien o no va”, indicó.

En este retorno a los escenarios pero en formato teatro por el protocolo, “Destino San Javier” presentará una nueva canción llamada “Amor fugaz”. “Saldrá los primeros días de febrero o los últimos de enero. Es una canción muy festivalera, de carnaval, y la quisimos sacar en verano porque tiene muchísimo que ver con lo que habla, con la textura y con el sonido”. Y agregó: “más allá de eso es una co participación con nuestros amigos de Los Tekis, así que ha sido algo muy hermoso. Es una canción propia que compuse junto a Santiago Alvarado, la música es de él y la letra es mía. La van a escuchar y la van a amar, porque es muy alegre y muy festiva”.

El trío acompañará el lanzamiento del sencillo, con el estreno del videoclip. “Lo grabamos en Jujuy con los Tekis, fue una experiencia divina y quedó hermoso”, concluyó. Las funciones serán: el próximo viernes 22 de enero en Alta Gracia, el 23 en Santa María de Punilla, el domingo 24 en La Falda y el 25 en Carlos Paz en el Teatro del Lago, y las entradas ya están a la venta por http://www.edenentradas.com.ar/.