Carlos Paz: golpearon a un joven a la salida de un boliche y su padre pide testigos

Lucas Améndola (26) es oriundo de Bialet Massé, y el sábado pasado salió a bailar con su hermano a uan discoteca ubicada en Villa Carlos Paz. Todo transcurría con normalidad, hasta que abandonó el boliche y se encontró con una grupo de jóvenes que lo atacaron, pegándole hasta dejarlo tendido el piso.

Según el relato de Lucas, durante su estadía en “Green Paradise” no tuvo problemas con nadie, y cuando decidió retirarse para regresar a su casa fue interceptado por este grupo, que comenzó a pegarle brutalmente. “Fui a McDonald´s al baño, salí y pasó todo esto. Me ayudó el dueño de VillaPaz, me pidió el contacto de mi papá y lo llamó”, indicó Améndola.

Lo cierto, es que sólo recuerda eso y que eran al menos 4 personas. Pero no puede describir a sus atancantes. No puede identificar que vestimenta llevaban puesta, rasgos, ni contenxtura física, datos sumamente necesarios para la investigación.

Golpearon a un joven a la salida de un boliche en Carlos Foto: Gentileza

El padre de Lucas pidió por Facebook colaboración con cualquier información sobre el hecho.

“Hoy fue mi hijo pero mañana puede ser cualquiera o él mismo de nuevo”, expresó Mauro Améndola, padre del joven atacado, haciendo hincapié en la importancia de resolver qué fue lo que pasó con su hijo, y evitar que estos hechos continúen aconteciendo.

El hombre indicó que ya radicaron la denucia en la unidad judicial de Villa Carlos Paz y utilizó su cuenta de Facebook para solicitar información y datos, a quienes hayan sido testigos de lo que le pasó a su hijo.