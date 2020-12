Karen Polanco de 24 años, está siendo intensamente buscada por su familia tras mudarse de Villa Carlos Paz a Córdoba capital a mediados de octubre, al parecer, a la casa de la abuela de una “supuesta amiga” -dice su hermana- luego de separarse de su pareja a quien habría denunciado por violencia de género y con quien tiene un hijo de un año y medio.

“Mi hermana vivía en Carlos Paz en el barrio La Quinta en la casa de una mujer llamada Vanesa Bazán, la supuesta dueña del lugar, y digo así porque después nos enteramos que en realidad estaba usurpando esa casa”, cuenta Melina Moreno, hermana de Karen en diálogo con VíaCarlosPaz.

Y siguió: “Mi hermana vivía en esa casa con sus dos hijos y su pareja, el papá de su hijo más chico (de un año y medio y que también desapareció junto a su mamá). Antes del día de la madre ella se va a vivir a barrio Guiñazú en Córdoba, supuestamente a la casa de la abuela de esta amiga Vanesa (...) Pasaron dos semanas y no supimos nada de ella hasta que nos habló y nos dijo que estaba bien (...) Y también supimos que a mi sobrino mayor mi hermana se lo dio al papá”, agregó Melina.

Sin embargo, durante todo el mes de noviembre, Melina asegura que Karen no volvió a comunicarse con ningún integrante de la familia, que no contestaba el teléfono y tampoco la amiga. “Recién el 3 de diciembre a las once de la noche mi hermana la llama a mi mamá llorando, diciendo ‘¡no me pegués, por qué me pegás!’, y que por favor le dijera a mi papá que la fuera a buscar que no quería estar más ahí, a lo que mi mamá le preguntó qué le estaba pasando y no sé si cortó o le cortaron el teléfono”.

A lo que rápidamente agregó: “Lo raro fue que al día siguiente (4 de diciembre) mi hermana se comunicó con mi mamá mediante el Messenger y le dice ‘mami, nadie me estaba pegando, nada más que me estaban corriendo y no quiero estar más acá, pero como que no podía hablar, y de ahí no supimos más nada. Pasaron tres semanas, llamamos y nos da totalmente apagado”, detalla Melina sobre esa último contacto con su hermana, una chica que según nos aportó: mide aproximadamente 1,60m, tiene cabello castaño claro, ojos color miel, y de contextura delgada.

A raíz de esta situación y tras semanas incomunicada, Melina recurrió a las redes sociales para hacer pública la situación y así contar con la ayuda de quien pueda saber algo acerca de su paradero. Pero aún sorprendida y luego de realizar la publicación, nos contó que “la expareja de Vanesa me llamó, me amenazó, que él sabía a donde yo vivía y que me iba a meter un tiro en la cabeza”, denunció la mujer, quien lejos de asustarse, decide continuar con la búsqueda de su hermana Karen Polanco.

En cuanto a su hijito de tan sólo un año y medio, dijo que tampoco saben nada de él y que necesitan encontrarlos con urgencia. “Estamos desesperados y su pareja también la está buscando así como nosotros. Queremos saber dónde están”, completó Melina, perturbada con la situación y que debido a que no cuentan con medio de movilidad y sin transporte interurbano (servicio que retomó este martes 15 de diciembre tras ocho meses de inactividad) es que recién este miércoles el papá de Karen viajó a la ciudad de Córdoba a realizar la denuncia formal, según la mujer, tras no ser recibida en Carlos Paz ya que la desaparición se produjo en capital.

Por cualquier información acerca de su paradero, contactarse al 3541-225414 (Melina).