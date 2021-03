Pasaron exactamente cuatro décadas, sí, 40 años de aquel histórico 28 de marzo de 1981. Un día que quedó grabado en el acervo deportivo de todos los argentinos tras el triunfo indiscutido de Santos Benigno “Falucho” Laciar en Sudáfrica, tarde de sábado en la que se coronó campeón mundial de boxeo de la categoría mosca tras vencer de visitante al sudafricano Peter Mathebula.

Oriundo de Huinca Renancó pero carlospacense por adopción desde hace unos cuarenta años, ese jovencito de tan sólo 22 años casi recién cumplidos obtenía su primer título mundial, escribiendo una de las páginas más gloriosas de la historia de los púgiles cordobeses. Y desde entonces, con innumerables victorias que formaron parte de una tenaz y contundente carrera.

Para aquel 28 de marzo, el lugar de combate fue en una cancha de fútbol ubicada en Soweto, a unos treinta kilómetros de Johannesburgo, en un contexto social y político que el propio “Falucho” Laciar aún recuerda con asombro.

“Para mí fue toda una hazaña, todo un hecho que por ahí uno tiene la idea de ganar o ganar, pero el contexto de lo que se vivía en ese lugar, en Soweto, con un millón y medio de habitantes, Mandela preso, era todo un conflicto bien complicado”, rememora “Falucho” Laciar en diálogo con VíaCarlosPaz, quien también recuerda que las opiniones previas a la pelea en cuanto a la situación política y social que se vivía en aquel inhóspito lugar para el joven boxeador, no eran de las más agradables ni fáciles de sobrellevar.

“‘Sabés que la cosa es muy pesada. El lugar a donde vamos a pelear es un lugar muy difícil. Guarda que si ganás te la vas a complicar’”, recuerda que le decían a horas de que el campeón argentino, provincial y sudamericano, resultara victorioso y campeón mundial.

En cuanto al momento de la pelea en sí, el exboxeador recuerda que había alrededor de unas 40 mil personas. “Ganar ahí era muy complicado, muy difícil, pero en mi mente lo único que pensaba era ganar o ganar (...) Y cuando el árbitro dio las indicaciones yo ya me sentía ganador. Empecé la pelea y empecé ganando y terminé llevándome la pelea. Al final Mathebula decidió no seguir y no tuvo otra cosa que levantarme la mano”, relata retrocediendo cuarenta años en el tiempo y ubicándose en una pelea con siete intensos rounds vividos.

El gran Santos "Falucho" Laciar en acción, aquel 28 de marzo de 1981 en Sudáfrica. (Foto: gentileza).

Finalmente, y pese al contexto hostil, “Falucho” reconoció que todo fluyó “más que bien”. “La gente entendió que el campeón de ese momento se fue del ring, no quería seguir peleano (...) Entonces ellos aceptaron y cantaron ‘¡Argentina! ¡Argentina!’. Y lo que parecía que iba a ser un hecho complicado, fue todo al revés, fue todo de alegría entre comillas -aclara- porque ellos eran locales y había perdido su hombre, pero bien. Aceptaron que había una persona que lo había hecho mejor”, cuanta este campeón carlospacense por adopción y quien se retiró del boxeo allá por 1990, con 79 importantes triunfos.

“Falucho”, llamado así por su abuela ni bien lo conoció al nacer, contó y rememoró en primera persona aquella histórica jornada en la que abrazaba su primer título mundial, el primero de tantos obtenidos a lo largo de toda su carrera.