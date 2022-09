Propagación del gusano cogollero en el maíz

Un nuevo estudio de la Universidad Estatal de Carolina del Norte muestra que la temperatura del suelo se puede usar para monitorear y predecir de manera efectiva la propagación del gusano cogollero del maíz (Helicoverpa zea), una plaga que causa estragos en el maíz, el algodón, la soja, los pimientos, los tomates y otros cultivos de hortalizas.

La capacidad de monitorear mejor la plaga y hacer predicciones sobre dónde aparecerá podría ayudar a los agricultores a controlar la plaga de manera más efectiva, lo que reduciría los impactos financieros y ambientales del uso de pesticidas.

COGOLLERO. Un gusano atacando una planta de maíz en San José de la Dormida. (Leonardo Nóbile para la Bolsa de Cereales de Córdoba)

Los investigadores combinaron datos históricos de la temperatura del suelo con datos de seguimiento del gusano cogollero del maíz a largo plazo e información sobre cómo la plaga sobrevive en condiciones de frío en un entorno de laboratorio para comprender mejor el «éxito de la hibernación» o qué tan bien la plaga puede sobrevivir bajo tierra durante los meses más fríos del invierno.

Un mayor éxito de hibernación puede expandir las áreas donde la plaga puede vivir y prosperar, dicen los investigadores, ya que la plaga puede migrar largas distancias. En general, un mayor éxito de hibernación en latitudes más al norte aumenta el potencial de daños a los cultivos por esta plaga más al norte. El cambio climático también afecta el éxito de la hibernación.

gusano cogollero Foto: viacampo

«Existe una noción preconcebida de que las plagas tienen poco éxito en la hibernación al norte de los 40 grados de latitud», dijo Douglas Lawton, ex investigador postdoctoral de NC State y coautor de un artículo que describe la investigación, publicado en Proceedings of the National Academy of Ciencias _ «Eso puede haber sido cierto en la década de 1930, pero ahora tenemos más evidencia guiada por datos para hacer y responder la pregunta: ‘¿Dónde puede esta especie pasar el invierno en realidad?’».

La investigación muestra que 40 grados de latitud no es la mejor división para el éxito de la hibernación, tanto que los investigadores diseñaron sus propios mapas, superponiendo los tres conjuntos de datos diferentes, para mostrar tres zonas geográficas relevantes: Una «zona sur» donde las plagas sobreviven durante los meses de invierno, un área de «límite norte» donde las plagas generalmente no pueden sobrevivir durante los meses de invierno, y una «zona de transición» entre las áreas norte y sur donde las plagas pueden o no sobrevivir durante el invierno.